لبنان

هذه حقيقة دخول الجيش الى مخيم برج البراجنة

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
21-08-2025 | 10:47
في معلومات غير رسمية، لم تؤكدها قيادة الجيش كما لم تنفها، أن آلية عسكرية تابعة لاحدى الالوية (بيك آب) دخلت إلى مخيم برج البراجنة اليوم، وتسلّمت عددا من قطع السلاح، التي تعود الى العنصر المفصول من حركة "فتح "شادي الفار وغادرت المخيم، من دون معلومات اضافية.
المصدر: خاص لبنان24
