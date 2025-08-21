Advertisement

لبنان

إجراءات قضائية بحق من نشر هذه اللافتات!

Lebanon 24
21-08-2025 | 10:47
قرر مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، فتح تحقيق بمسألة تعليق لافتات في منطقة البقاع الشمالي تخوّن رئيس الحكومة القاضي نواف سلام وتتهمه بالعمالة.
وحسبما أفادت المصادر، سطر الحجار استنابات إلى الأجهزة الأمنية كافة، طالبا "تحديد هويات الأشخاص الذين قاموا بهذه الفعل وتوقيفهم وسوقهم إلى القضاء العسكري للمباشرة بملاحقتهم".
 
(الوكالة الوطنية)
