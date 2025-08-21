مكّي: لا أعترض على حصر السلاح بيد الدولة لكن!

Advertisement

وفي كلامه عبر قناة "الحدث"، شدد مكّي على أنّ "الحديث عن في "ليس جديا"، متابعًا "لا يوجد أي مساع لإقصاء البيئة ".وأكّد أن "روح الورقة الأميركية يقوم على "الخطوة مقابل الخطوة".واعتبر أن "لبنان بحاجة لحوار وطني".وشدد على أن "الكل يجب أن يكون تحت سقف البيان الوزاري".أضاف: "لم يكن من الضروري منح الجيش مهلة زمنية لسحب سلاح ".وكشف مكّي أنّه طالب بأن يقدم الجيش رأيه بشأن الورقة الأميركية.وأكّد انّه يواجه حملة قاسية الفترة الماضية، مشيرا إلى انّ "لا ضرورة لخطاب التخوين وهناك تسرع بالحكم وغضب".وأوضح مكّي ان "ملف حصر سلاح حزب الله مرتبط بتعهدات دول بالاستثمار في لبنان".