لبنان

مكّي: لا أعترض على حصر السلاح بيد الدولة لكن!

Lebanon 24
21-08-2025 | 11:14
أكّد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكّي، اليوم الخميس، أنّه لا يعترض على حصر السلاح بيد الدولة لكن على طريقة الطرح. 
وفي كلامه عبر قناة "الحدث"، شدد مكّي على أنّ "الحديث عن الحرب الأهلية في لبنان "ليس جديا"، متابعًا "لا يوجد أي مساع لإقصاء البيئة الشيعية". 

وأكّد أن "روح الورقة الأميركية يقوم على "الخطوة مقابل الخطوة".

واعتبر أن "لبنان بحاجة لحوار وطني".

وشدد على أن "الكل يجب أن يكون تحت سقف البيان الوزاري".

أضاف: "لم يكن من الضروري منح الجيش مهلة زمنية لسحب سلاح حزب الله". 

وكشف مكّي أنّه طالب بأن يقدم الجيش رأيه بشأن الورقة الأميركية. 

وأكّد انّه يواجه حملة قاسية الفترة الماضية، مشيرا إلى انّ "لا ضرورة لخطاب التخوين وهناك تسرع بالحكم وغضب".

وأوضح مكّي ان "ملف حصر سلاح حزب الله مرتبط بتعهدات دول بالاستثمار في لبنان". 
 

 
