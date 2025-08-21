Advertisement

لبنان

أيوب: قرار بلدية جزين قمع للحريات وتعدٍّ على القانون

Lebanon 24
21-08-2025 | 11:21
A-
A+

Doc-P-1407457-638913974355159912.jpg
Doc-P-1407457-638913974355159912.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب في بيان: "مرة جديدة، ندعو بلدية جزين إلى الرجوع عن قرارها المتعلق "بمنع التصوير الجوي لأي غرض تصويري ضمن نطاق البلدية، إلا بعد الحصول على إذن خطي من البلدية والجيش معا". ونؤكد مجددا أن هذا القرار يشكل قمعا للحريات، واستعمالا تعسفيا للسلطة، فضلا عن التطاول على حقوق الملكية الفكرية والأدبية".
Advertisement

اضافت: "بحسب القوانين المرعية الإجراء، فإن صلاحية تنظيم أو تقييد أعمال التصوير الجوي بناء على معطيات أمنية تعود حصريا إلى الجيش اللبناني ومديريتي التوجيه والمخابرات. أما دور الإدارات العامة والخاصة فيبقى محصورا في ما يتعلق بالمباني العامة والخاصة العائدة لهما حصرا، وفي حال كان التصوير يستهدف هذه المباني بصورة مباشرة".
وتابعت: "بحسب قانون البلديات، وفيما يتعلق بالصلاحية التنظيمية في النطاق البلدي فتعود إلى المجلس البلدي مجتمعا وليس إلى رئيس البلدية منفردا الذي يتوجب عليه تنفيذ قرارات المجلس البلدي لا العكس كما هو حاصل الآن في بلدية جزين".

وختمت: "بناء عليه، ونفعا للقانون وحرصا منا على المصلحة العامة، نطالب بلدية جزين مرة جديدة، بالرجوع فورا عن هذا القرار، تحت طائلة مراجعة القضاء الإداري والجزائي المختص، نظرا لما يشكله من مخالفة واضحة لأحكام القوانين وتعسفا في استعمال الحق".
 
مواضيع ذات صلة
أيوب رداً على بلدية جزين – عين مجدلين: لاحترام صلاحيات الجيش وحده
lebanon 24
21/08/2025 22:01:32 Lebanon 24 Lebanon 24
سعد بحث مع رئيس بلدية جزين شؤونا اقتصادية وانمائية
lebanon 24
21/08/2025 22:01:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري استقبلت رئيس بلدية جزين
lebanon 24
21/08/2025 22:01:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية النرويجي: قرار إسرائيل بناء مستوطنة بين القدس الشرقية والضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي
lebanon 24
21/08/2025 22:01:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:49 | 2025-08-21
14:11 | 2025-08-21
14:10 | 2025-08-21
14:04 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24