لبنان

قائد الجيش في لقاءات دبلوماسية وسياسية.. بحث في أوضاع لبنان والمنطقة

Lebanon 24
21-08-2025 | 11:29
Doc-P-1407462-638913978999151498.png
Doc-P-1407462-638913978999151498.png photos 0
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، مع وفد مرافق.
كما استقبل السفيرة الأميركية ليزا جونسون والقائم بأعمال السفارة الفرنسية برونو بريرا دا سيلفا.

وخلال هذه اللقاءات الثلاثة، تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وكذلك، استقبل قائد الجيش، نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي وأمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري، وتم التداول في شؤون مختلفة.

واستقبل أيضا الملحق العسكري السعودي في لبنان العميد الركن فواز المطيري، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. (الوكالة الوطنية)
 
14:49 | 2025-08-21
14:11 | 2025-08-21
14:10 | 2025-08-21
14:04 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
