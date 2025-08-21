قائد الجيش في لقاءات دبلوماسية وسياسية.. بحث في أوضاع لبنان والمنطقة

Advertisement

استقبل العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، ممثل لجامعة السفير حسام زكي، مع وفد مرافق.كما استقبل السفيرة الأميركية ليزا جونسون والقائم بأعمال السفارة برونو بريرا دا سيلفا.وخلال هذه اللقاءات الثلاثة، تناول البحث الأوضاع العامة في والمنطقة.وكذلك، استقبل قائد الجيش، مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي وأمين عام أحمد ، وتم التداول في شؤون مختلفة.واستقبل أيضا الملحق العسكري السعودي في لبنان العميد الركن فواز المطيري، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. (الوكالة الوطنية)