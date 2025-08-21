Advertisement

لبنان

بعد تسلّمه أوّل شاحنة أسلحة في مخيّم برج البراجنة... هذا ما فعله الجيش

Lebanon 24
21-08-2025 | 11:44
A-
A+
Doc-P-1407468-638913990433737746.jpeg
Doc-P-1407468-638913990433737746.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعمل فوج الهندسة في الجيش على الكشف على الأسلحة التي جرى تسليمها في مخيم برج البراجنة.
Advertisement

وفي وقت سابق، تسلّم الجيش أوّل شاحنة محمّلة بالأسلحة بعد وصولها إلى ساحة المخيم.
 
مواضيع ذات صلة
أوّل تعليق... ماذا قال توم برّاك عن تسلّم الجيش شاحنة أسلحة في مُخيّم برج البراجنة؟
lebanon 24
21/08/2025 22:02:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... الجيش يتسلّم أوّل شاحنة محمّلة بالسلاح في مخيم برج البراجنة
lebanon 24
21/08/2025 22:02:00 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه أنواع الأسلحة التي ستُسحب اليوم من مخيم برج البراجنة
lebanon 24
21/08/2025 22:02:00 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه حقيقة دخول الجيش الى مخيم برج البراجنة
lebanon 24
21/08/2025 22:02:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:49 | 2025-08-21
14:11 | 2025-08-21
14:10 | 2025-08-21
14:04 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24