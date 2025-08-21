Advertisement

لبنان

"شيء غريب"...​ إليكم ما ألقته طائرة "درون" إسرائيليّة في الجنوب

Lebanon 24
21-08-2025 | 12:07
Doc-P-1407480-638914003685916592.png
Doc-P-1407480-638914003685916592.png photos 0
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قفازات بلاستيكيّة معبأة بمادة حمراء سائلة كالدماء، على إحدى الحفارات التابعة لمجلس الجنوب في حيّ الشرفي في ميس الجبل.
