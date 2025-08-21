"شيء غريب"...​ إليكم ما ألقته طائرة "درون" إسرائيليّة في الجنوب

أفادت مندوبة " "، أنّ طائرة " " إسرائيليّة ألقت قفازات بلاستيكيّة معبأة بمادة حمراء سائلة كالدماء، على إحدى الحفارات التابعة لمجلس الجنوب في حيّ الشرفي في .

