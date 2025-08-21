Advertisement

لبنان

سلام يرحّب بانطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني: الدفعة الأولى وُضعت بعهدة الجيش

Lebanon 24
21-08-2025 | 12:17
A-
A+
Doc-P-1407482-638914009885881311.jpg
Doc-P-1407482-638914009885881311.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رحّب رئيس الحكومة نواف سلام بانطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني التي بدأت اليوم في مخيم برج البراجنة في بيروت.
Advertisement


واكد انه "جرى تسليم دفعة اولى من السلاح ووضعها في عهدة الجيش، على ان تستكمل هذه العملية بتسليم دفعات اخرى في الأسابيع المقبلة من مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات". 
مواضيع ذات صلة
سلام: هناك تغييرات شاملة بالساحة الفلسطينية في لبنان مرتبطة بعملية تسليم السلاح
lebanon 24
21/08/2025 22:02:20 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: تسليم السلاح الفلسطيني تعثر وسنشهد قريباً خطوات متعلقة بحصول ذلك
lebanon 24
21/08/2025 22:02:20 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: لم نضع أي تاريخ لبدء تسليم السلاح الفلسطيني
lebanon 24
21/08/2025 22:02:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفلسطيني: على حماس تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية والانخراط في العمل السياسي
lebanon 24
21/08/2025 22:02:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:49 | 2025-08-21
14:11 | 2025-08-21
14:10 | 2025-08-21
14:04 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24