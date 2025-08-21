بسبب أفضلية مرور... تبادل إطلاق نار وإصابة شخص

وقع إشكال بين ه.ح وع.ر.ع في - ، تطوّر إلى تبادل إطلاق نار.

وبحسب معلومات " "، أُصيب ه.ح بـ3 طلقات ناريّة في قدمه.

وعُلِمَ أنّ الإشكال سببه أفضليّة مرور.