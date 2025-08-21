Advertisement

لبنان

بسبب أفضلية مرور... تبادل إطلاق نار وإصابة شخص

Lebanon 24
21-08-2025 | 12:52
A-
A+
Doc-P-1407491-638914031005652085.jpg
Doc-P-1407491-638914031005652085.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقع إشكال بين ه.ح وع.ر.ع في ضهر العين - الكورة، تطوّر إلى تبادل إطلاق نار.
Advertisement
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، أُصيب ه.ح بـ3 طلقات ناريّة في قدمه.
 
 
وعُلِمَ أنّ الإشكال سببه أفضليّة مرور.
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي: تبادل إطلاق نار كثيف في موقع الحدث الأمني الخطير في خان يونس
lebanon 24
21/08/2025 22:02:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تبادل إطلاق نار بين شخصين في القبة
lebanon 24
21/08/2025 22:02:33 Lebanon 24 Lebanon 24
أفضل منصات تبادل العملات المشفرة في 2025
lebanon 24
21/08/2025 22:02:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جندي وإصابة 5 في 3 عمليات إطلاق نار في غزة اليوم
lebanon 24
21/08/2025 22:02:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:49 | 2025-08-21
14:11 | 2025-08-21
14:10 | 2025-08-21
14:04 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24