لبنان

بعد حصول عمليّة خطف... مداهمات للجيش في الطيبة

Lebanon 24
21-08-2025 | 13:24
Doc-P-1407504-638914050378312407.jpg
Doc-P-1407504-638914050378312407.jpg photos 0
داهمت قوة من الجيش منازل في منطقة الطيبة، على خلفية عملية خطف حصلت ظهر اليوم في بعلبك.
وبحسب المعلومات، أسفرت المداهمات عن مصادرة سيارة ودراجة ناريّة.
 
 
 
