برّي ينتظر من برّاك ردّ إسرائيل... وهذا ما كشفته مصادر عين التينة

أفادت معلومات الـ"أم تي في"، أنّ اللقاء بين رئيس مجلس النواب مع أندريه رحال مستشار رئيس الجمهوريّة ، لم يحمل جديداً بل أبقى على التواصل فقط".

وأشارت إلى أنّ "مصادر تقول إنّ قرار الحكومة بشأن السلاح أثّر سلباً على العلاقة بين الرئاسات الثلاث".

وأضافت المعلومات أنّ " ينتظر ردّ الجانب الإسرائيليّ بعدما قال له السفير إنّه سيُحاول العودة بوقفٍ لإطلاق النار أو إنسحاب".

ولفتت إلى أنّ "مصادر عين ترى في التصعيد الاسرائيلي ليل الاربعاء جواباً سلبيّاً".