لبنان

برّي ينتظر من برّاك ردّ إسرائيل... وهذا ما كشفته مصادر عين التينة

Lebanon 24
21-08-2025 | 13:33
أفادت معلومات الـ"أم تي في"، أنّ اللقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي مع أندريه رحال مستشار رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون، لم يحمل جديداً بل أبقى على التواصل فقط".
وأشارت إلى أنّ "مصادر عين التينة تقول إنّ قرار الحكومة بشأن السلاح أثّر سلباً على العلاقة بين الرئاسات الثلاث".
 
وأضافت المعلومات أنّ "بري ينتظر ردّ الجانب الإسرائيليّ بعدما قال له السفير توم برّاك إنّه سيُحاول العودة بوقفٍ لإطلاق النار أو إنسحاب".
 
 
ولفتت إلى أنّ "مصادر عين التينة ترى في التصعيد الاسرائيلي ليل الاربعاء جواباً سلبيّاً".
 
 
 
 
