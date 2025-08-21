مبلغٌ سيدفعه لبنانيّون شهريّاً لإنارة الشوارع

عُلِمَ أنّ بلديّة اتّفقت مع أصحاب المولّدات الخاصّة على زيادة 3 سنتات أو 27 ألف ليرة عن كلّ كيلو واط على الفاتورة التي يدفعها المشترك.

وبحسب المعلومات، تهدف هذه الخطوة إلى إنارة الشوارع خلال فترة الليل، وقد بدأت البلديّة تطبيقها مع أصحاب المولّدات الخاصّة منذ شهر الماضي.



ولاقى القرار البلديّ ترحيباً من المواطنين، لأنّ المبلغ الاضافي المدفوع لا يؤثر كثيراً على فاتورة المولّد الشهريّة ويعود بالفائدة على سكان المنطقة.