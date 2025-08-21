28
لبنان
سماع دويّ انفجار في بعلبك... هذه طبيعته
Lebanon 24
21-08-2025
|
14:49
سُمِعَ دويّ انفجار في
بعلبك
، تبيّن أنّه ناتج عن إطلاق قذيفة "بي - 7".
