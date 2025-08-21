Advertisement

لبنان

سماع دويّ انفجار في بعلبك... هذه طبيعته

Lebanon 24
21-08-2025 | 14:49
سُمِعَ دويّ انفجار في بعلبك، تبيّن أنّه ناتج عن إطلاق قذيفة "بي - 7".
