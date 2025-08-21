Advertisement

لبنان

بلدية صور تُمهل أصحاب السيارات المهملة 72 ساعة للإزالة

Lebanon 24
21-08-2025 | 15:41
وجّهت شرطة بلدية صور، إنذارات إلى أصحاب السيارات المركونة على جوانب الطرق، وهي معطلة منذ فترة طويلة... وطلبت إزالتها من مكانها خلال 72 ساعة للإفساح في المجال أمام العموم وتأمين مواقف للسيارات.
وأكدت البلدية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المعنيين، إذا لم يبادروا بإزالة سياراتهم خلال المهلة المحددة. (الوكالة الوطنية)
 
