بلدية صور تُمهل أصحاب السيارات المهملة 72 ساعة للإزالة

وجّهت شرطة بلدية صور، إنذارات إلى أصحاب السيارات المركونة على جوانب الطرق، وهي معطلة طويلة... وطلبت إزالتها من مكانها خلال 72 ساعة للإفساح في المجال أمام العموم وتأمين مواقف للسيارات.وأكدت البلدية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المعنيين، إذا لم يبادروا بإزالة سياراتهم خلال المهلة المحددة. (الوكالة الوطنية)