Advertisement

لبنان

بداية النهاية لدويلات السلاح

Lebanon 24
21-08-2025 | 22:56
A-
A+
Doc-P-1407608-638914390982663728.webp
Doc-P-1407608-638914390982663728.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب صلاح سلام في "اللواء":
 
بدأت من مخيم برج البراجنة في بيروت عملية تسليم السلاح الفلسطيني، في خطوة غير مسبوقة تمثل كسر المحظور وفتح الطريق أمام استعادة الدولة اللبنانية لسيادتها المنتهكة منذ عقود. فأن يبدأ السلاح بالخروج من المخيمات يعني أن مقولة "السلاح المقدّس" و"الخطوط الحمراء" لم تعد صالحة، وأن زمن الدويلات الأمنية داخل لبنان يقترب من نهايته.
Advertisement
 
إن هذه الخطوة لا يجب أن تبقى معزولة أو رمزية. المطلوب خطة حازمة تُطبق على جميع المخيمات من الشمال إلى الجنوب، ضمن جدول زمني صارم، وبإشراف الدولة وأجهزتها حصراً. فالتجارب السابقة أظهرت أن التسويف والوعود الفضفاضة لا تؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الفوضى، فيما وحدها الإجراءات الصارمة والرقابة الدقيقة قادرة على اجتثاث ظاهرة السلاح غير الشرعي من جذورها.
 
إن تسليم السلاح ليس خياراً كريماً من أحد، بل هو واجب وطني وشرط بديهي لسيادة الدولة. فلبنان لم يعد يحتمل تعدد السلطات الأمنية ولا ازدواجية القرار. وعلى الفصائل الفلسطينية أن تدرك أن وجودها في لبنان محكوم باحترام القوانين اللبنانية والالتزام المطلق بسلطة الدولة، لا بسياسة فرض الأمر الواقع بقوة السلاح.
 
الأهم أن ما بدأ في برج البراجنة يجب أن يكون مقدمة لفتح الملف الأخطر: سلاح "حزب الله" الذي بات يتجاوز المخيمات كلها ويضع السيادة اللبنانية برمتها رهينة لمشروع إقليمي. فلا قيمة لتسليم بعض البنادق من هنا وهناك ما لم يُستكمل المسار بجدية نحو توحيد السلاح تحت إمرة الجيش اللبناني وحده.
 
لقد آن الأوان لطي صفحة الدويلات الصغيرة والدويلة الكبرى معاً. لا دولة من دون سيادة، ولا سيادة مع سلاح منفلت. والتجربة التي بدأت في برج البراجنة يجب أن تتحول إلى مسار وطني شامل يضع نهاية نهائية لكل سلاح خارج الشرعية.
مواضيع ذات صلة
بداية لنهاية صراع دام 40 عاماً: "العمال الكردستاني" يناقش تسليم سلاحه
lebanon 24
22/08/2025 09:42:10 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو زيد: ٧ آب بداية النهاية لزمن الوصاية
lebanon 24
22/08/2025 09:42:10 Lebanon 24 Lebanon 24
استحقاق التمديد لليونيفيل: مناورة نهائية أم بداية نهاية الدور الأممي جنوبًا؟
lebanon 24
22/08/2025 09:42:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية: لا تراجع في "حصر السلاح" بيد الدولة وماضون به حتى النهاية
lebanon 24
22/08/2025 09:42:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-08-22
02:32 | 2025-08-22
02:27 | 2025-08-22
02:24 | 2025-08-22
02:16 | 2025-08-22
02:00 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24