بداية النهاية لدويلات السلاح

كتب صلاح سلام في "اللواء":

بدأت من مخيم في عملية تسليم السلاح الفلسطيني، في خطوة غير مسبوقة تمثل كسر المحظور وفتح الطريق أمام استعادة لسيادتها المنتهكة منذ عقود. فأن يبدأ السلاح بالخروج من المخيمات يعني أن مقولة "السلاح المقدّس" و"الخطوط الحمراء" لم تعد صالحة، وأن زمن الدويلات الأمنية داخل يقترب من نهايته.

Advertisement

إن هذه الخطوة لا يجب أن تبقى معزولة أو رمزية. المطلوب خطة حازمة تُطبق على جميع المخيمات من إلى الجنوب، ضمن جدول زمني صارم، وبإشراف الدولة وأجهزتها حصراً. فالتجارب السابقة أظهرت أن التسويف والوعود الفضفاضة لا تؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الفوضى، فيما وحدها الإجراءات الصارمة والرقابة الدقيقة قادرة على اجتثاث ظاهرة السلاح غير الشرعي من جذورها.

إن تسليم السلاح ليس خياراً كريماً من أحد، بل هو واجب وطني وشرط بديهي لسيادة الدولة. فلبنان لم يعد يحتمل تعدد السلطات الأمنية ولا ازدواجية القرار. وعلى الفصائل أن تدرك أن وجودها في لبنان محكوم باحترام القوانين والالتزام المطلق بسلطة الدولة، لا بسياسة فرض الأمر الواقع بقوة السلاح.

الأهم أن ما بدأ في برج يجب أن يكون مقدمة لفتح الملف الأخطر: سلاح " " الذي بات يتجاوز المخيمات كلها ويضع السيادة اللبنانية برمتها رهينة لمشروع إقليمي. فلا قيمة لتسليم بعض البنادق من هنا وهناك ما لم يُستكمل المسار بجدية نحو توحيد السلاح تحت إمرة وحده.

لقد آن الأوان لطي صفحة الدويلات الصغيرة والدويلة الكبرى معاً. لا دولة من دون سيادة، ولا سيادة مع سلاح منفلت. والتجربة التي بدأت في برج البراجنة يجب أن تتحول إلى مسار وطني شامل يضع نهاية نهائية لكل سلاح خارج الشرعية.