"حزب الله" يُترك وحيداً

لم يعد السؤال عن موقع " " في والمنطقة مجرّد جدل سياسي، بل أصبح جزءًا من معاناة يومية يعيشها اللبنانيون، بمن فيهم بيئة "الحزب" نفسها. فـ "الحزب" الذي اعتاد أن يتكئ على شبكة واسعة من التحالفات والغطاء الإقليمي والدولي، يجد نفسه اليوم في مرحلة مختلفة، أشبه بامتحان عسير أمام عزلة متزايدة.

في القرى والبلدات التي تشكّل الحاضنة الأساسية لـ "الحزب، لم تعد صورة المقاومة وحدها تكفي. الناس باتوا غارقين في أزمات الخبز والدواء والكهرباء، فيما يشعر كثيرون أن الخطاب العسكري والسياسي لا يعالج معاناتهم اليومية. حتى داخل بيئته، هناك تعب واضح وصوت خافت يعبّر عن ضيق العيش قبل أي شيء آخر.

سياسيًا، شكّل التفاهم بين "حزب الله" و" " عام 2006 نقطة مفصلية عزّزت حضوره في الداخل. لكن هذا التحالف استُنزف مع مرور السنوات، وانتهى فعليًا مع نهاية عهد الرئيس .

وفي السياق نفسه، جاءت زيارة الموفدَين توم برّاك ومورغان أورتاغوس إلى لتضيف بُعدًا جديدًا. برّاك شدّد من قصر بعبدا على أن "القرار بشأن نزع سلاح "حزب الله" هو قرار لبناني سيادي"، مؤكدًا أن ليست في وارد فرض إملاءات، بل تسعى إلى تثبيت الاستقرار الإقليمي. الزيارة أعادت التأكيد على دعم واشنطن لخارطة الطريق الخاصة باحتكار الدولة للسلاح، ووجّهت رسالة واضحة بأن "لا أحد في لبنان يريد حربًا أهلية جديدة". كما نقل برّاك أن "الكرة الآن في ملعب للالتزام بالانسحابات"، ما يفتح الباب أمام مرحلة قد تعيد صياغة قواعد اللعبة في الداخل اللبناني، مع ما يحمله ذلك من ضغوط إضافية على "الحزب".

وفي موازاة ذلك، جاءت قضية التجديد لقوات "اليونيفل" في الجنوب لتضيف عامل ضغط جديدًا على "الحزب".وتبدّلت موازين الحرب في بشكل عميق، على أثر سقوط نظام الأسد ما انعكس مباشرة على "حزب الله" الذي فقد الكثير من هامش قوته. فدخول وتركيا على خط التفاهمات جعل نفوذه الميداني أقل تأثيرًا مما كان عليه في بدايات الصراع، فيما كبّدته سنوات القتال خسائر بشرية ومالية أثقلت بيئته الداخلية وأضعفت صورته أمام جمهوره. وإلى جانب ذلك، تغيّرت مكانته السياسية، إذ انتقل من صورة "المقاومة" التي كانت تحظى بتأييد واسع، إلى صورة "الميليشيا" المنخرطة في نزاعات إقليمية، وهو ما قلّص من شرعيته وأظهر حجم تأثره بتغيّر الأوضاع في سوريا. عربيًا، معظم الدول تعيد صياغة تحالفاتها وانفتاحها في المنطقة، بينما بقي لبنان، ومعه "حزب الله"، خارج هذه المعادلات.

أما على المستوى الدولي، فالعزلة تزداد قسوة. الولايات المتحدة وأوروبا وسّعتا عقوباتهما، ما جفّف منابع التمويل وحاصر التحركات السياسية. "الحزب"، الذي كان يجد أحيانًا غطاءً دبلوماسيًا في بعض العواصم، يُنظر إليه اليوم باعتباره عامل تهديد للاستقرار الإقليمي.

"حزب الله" يجد نفسه اليوم أمام واقع لم يعتده: عزلة متزايدة تضيق خياراته على المستويات كافة. لم يُترك وحيدًا تمامًا، لكنه يواجه امتحانًا عسيرًا في زمن عزلة وضيق، والسؤال: هل يستطيع إعادة إنتاج نفسه أم أن مرحلة جديدة بدأت تُرسم لمساره السياسي والعسكري؟