لبنان

حدث أمنيّ في بعلبك.. الجيش يشتبك مع "عصابة خطف"!

Lebanon 24
22-08-2025 | 00:24
أفادت معلومات "لبنان24"، اليوم الجمعة، عن وقوع اشتباكٍ مُسلح بين قوة تابعة لمخابرات الجيش من جهة، وعصابة خطف من جهة أخرى، وذلك في منطقة بعلبك.
وأسفرت الإشتباكات عن إصابة أحد المطلوبين ويُدعى "ح.رعد"، فيما نفذ الجيش انتشاراً واسعاً في المحلة تخللها إقامة حواجز ونقاط تفتيش وتدقيق بهوية المارة.

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24