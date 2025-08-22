حدث أمنيّ في بعلبك.. الجيش يشتبك مع "عصابة خطف"!

أفادت معلومات " "، اليوم الجمعة، عن وقوع اشتباكٍ مُسلح بين قوة تابعة لمخابرات الجيش من جهة، وعصابة خطف من جهة أخرى، وذلك في .

وأسفرت الإشتباكات عن إصابة أحد المطلوبين ويُدعى "ح.رعد"، فيما نفذ الجيش انتشاراً واسعاً في المحلة تخللها إقامة حواجز ونقاط تفتيش وتدقيق بهوية المارة.

