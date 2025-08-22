إعلامية لبنانيّة تعود إلى مكان تعرضت فيه لقصف إسرائيليّ.. صورٌ توثق المشهد!

نشرت الإعلامية في قناة " " ، صوراً لها من بلدة ، وتحديداً في المكان الذي تعرضت فيه لاستهداف إسرائيليّ مع زملاء آخرين لها في تشرين الأول 2023، وذلك مع بدء التصعيد العسكري بين " " وإسرائيل.

Advertisement

وأظهرت الصور جوخدار وهي تتنقل في المكان الذي استُشهد فيه مُصوّر وكالة " " بينما أصيب آخرون بجروح، كما وثقت أيضاً السيارة التي كان الصحافيون على متنها لحظة استهدافهم بقذائف إسرائيلية.

وأرفقت جوخدار الصور بتعليقٍ جاء فيها: "لم أتعرّف بسهولة وسيارتنا المستهدفة ملأها الصدأ.. ولكن كل تفصيل هنا أعاد ذكريات يوم غيّرني إلى الأبد.. لم أعد لألملم وجعاً يغور في قلبي بل عدت لأشكر الله على نعمه ولأصلي لروح عصام التي سكنت هنا ولأتذكر أنه ورغم كل الندوب استطعت الوقوف على قدمين مزقتهما الشظايا يومها".