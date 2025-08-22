30
لبنان
إعلامية لبنانيّة تعود إلى مكان تعرضت فيه لقصف إسرائيليّ.. صورٌ توثق المشهد!
Lebanon 24
22-08-2025
|
01:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الإعلامية
اللبنانية
في قناة "
الجزيرة
"
كارمن جوخدار
، صوراً لها من بلدة
علما الشعب
، وتحديداً في المكان الذي تعرضت فيه لاستهداف إسرائيليّ مع زملاء آخرين لها في تشرين الأول 2023، وذلك مع بدء التصعيد العسكري بين "
حزب الله
" وإسرائيل.
وأظهرت الصور جوخدار وهي تتنقل في المكان الذي استُشهد فيه مُصوّر وكالة "
رويترز
"
عصام عبدالله
بينما أصيب آخرون بجروح، كما وثقت أيضاً السيارة التي كان الصحافيون على متنها لحظة استهدافهم بقذائف إسرائيلية.
وأرفقت جوخدار الصور بتعليقٍ جاء فيها: "لم أتعرّف
على الطريق
بسهولة وسيارتنا المستهدفة ملأها الصدأ.. ولكن كل تفصيل هنا أعاد ذكريات يوم غيّرني إلى الأبد.. لم أعد لألملم وجعاً يغور في قلبي بل عدت لأشكر الله على نعمه ولأصلي لروح عصام التي سكنت هنا ولأتذكر أنه ورغم كل الندوب استطعت الوقوف على قدمين مزقتهما الشظايا يومها".
