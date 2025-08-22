Advertisement

لبنان

جريمة قتل... "المعلومات" توقف الشقيق والوالد في بحنين – المنية

Lebanon 24
22-08-2025 | 02:16
A-
A+

Doc-P-1407667-638914511147505034.jpg
Doc-P-1407667-638914511147505034.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
Advertisement

"بتاريخ 9-8-2025، عُثِرَ على المواطنة (ر. ف. من مواليد عام ١٩٩٤) جثّة هامدة داخل منزل ذويها في بلدة بحنين – المنية، وقد تداولت مواقع التّواصل الاجتماعي الخبر على أنها أقدمت على الإنتحار بواسطة قطعة من القماش وجِدت بجانبها.

بنتيجة الكشف الذي أجراه الطبيب الشّرعي على الجثة، تبيّن وجود آثار خدوش على جسدها وعلامات حول عنقها مِمّا أكّد أن سبب الوفاة نتيجة الخنق.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانيّة والاستعلامية لكشف ملابسات الجريمة. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، اشتبهت الشّعبة بشقيق الضحية، المدعو: م. ف. (من مواليد عام ١٩٩٥، لبناني)

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه بالتّنسيق مع القضاء.

بالتّاريخ ذاته، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في المنية.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على قتل شقيقته خنقًا، وأنّه أعلم والده (ي. ف. من مواليد عام ۱۹۷۱) قبل أن ينفّذ جريمته، فقال له الأخير بأن يتصرف حيال الموضوع.

أوقفت دوريّة من الشّعبة الوالد الذي اعترف بما نُسِبَ إليه.

أجري المقتضى القانوني في حقّهما وأودعا المرجع القضاء المختص، بناءً على إشارته".
مواضيع ذات صلة
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
lebanon 24
22/08/2025 12:48:09 Lebanon 24 Lebanon 24
قتل والده ومثّل بجثته.. فكانت نهايته برصاص شقيقه
lebanon 24
22/08/2025 12:48:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"المعلومات" توقف مطلوبًا نفّذ العديد من عمليّات السّلب في جبل لبنان وبيروت
lebanon 24
22/08/2025 12:48:09 Lebanon 24 Lebanon 24
في منطقة لبنانية.. "المعلومات" توقف "مُتحرشاً بقاصر"!
lebanon 24
22/08/2025 12:48:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:28 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:19 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:44 | 2025-08-22
05:34 | 2025-08-22
05:28 | 2025-08-22
05:19 | 2025-08-22
05:18 | 2025-08-22
05:17 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24