جريمة قتل... "المعلومات" توقف الشقيق والوالد في بحنين – المنية

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:"بتاريخ 9-8-2025، عُثِرَ على المواطنة (ر. ف. من مواليد عام ١٩٩٤) جثّة هامدة داخل منزل ذويها في بلدة بحنين – ، وقد تداولت مواقع التّواصل الاجتماعي الخبر على أنها أقدمت على الإنتحار بواسطة قطعة من القماش وجِدت بجانبها.بنتيجة الكشف الذي أجراه الطبيب الشّرعي على الجثة، تبيّن وجود آثار خدوش على جسدها وعلامات حول عنقها مِمّا أكّد أن سبب الوفاة نتيجة الخنق.على الفور، باشرت القطعات المختصّة في إجراءاتها الميدانيّة والاستعلامية لكشف ملابسات الجريمة. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، اشتبهت الشّعبة بشقيق الضحية، المدعو: م. ف. (من مواليد عام ١٩٩٥، لبناني)أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه بالتّنسيق مع .بالتّاريخ ذاته، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في المنية.بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على قتل شقيقته خنقًا، وأنّه أعلم والده (ي. ف. من مواليد عام ۱۹۷۱) قبل أن ينفّذ جريمته، فقال له الأخير بأن يتصرف حيال الموضوع.أوقفت دوريّة من الشّعبة الوالد الذي اعترف بما نُسِبَ إليه.أجري المقتضى القانوني في حقّهما وأودعا المرجع القضاء المختص، بناءً على إشارته".