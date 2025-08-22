جعجع يستقبل وفد "الرابطة المارونية" ويبحث دورها في دعم الموارنة والمسيحيين

Advertisement

التقى "القوّات اللبنانيّة" ، في المقر العام للحزب في معراب، وفداً من لـ "الرابطة المارونيّة".بحث المجتمعون ، بحسب بيان، في "الدور الأساسي المطلوب من الرابطة كقوة دفع مهمة تطرح المبادرات وتتخطى التقليد، لما فيه مصلحة ومصلحة كوطن للحرية والتنوع، وتناول مجموعة من الطروح للمساهمة في مواجهة التحديات الاجتماعية والصحية والتربوية، بما يعزز بقاء والمسيحيين في أرضهم ووطنهم".