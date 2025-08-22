Advertisement

لبنان

جعجع يستقبل وفد "الرابطة المارونية" ويبحث دورها في دعم الموارنة والمسيحيين

Lebanon 24
22-08-2025
التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، وفداً من المجلس التنفيذي لـ "الرابطة المارونيّة".
بحث  المجتمعون ، بحسب بيان، في "الدور الأساسي المطلوب من الرابطة كقوة دفع مهمة تطرح المبادرات وتتخطى التقليد، لما فيه مصلحة المسيحيين ومصلحة لبنان كوطن للحرية والتنوع، وتناول مجموعة من الطروح للمساهمة في مواجهة التحديات الاجتماعية والصحية والتربوية، بما يعزز بقاء الموارنة والمسيحيين في أرضهم ووطنهم".
 
