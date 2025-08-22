حريق كبير يندلع بين عماطور وبسري في جزين

شب حريق كبير في المنطقة الواقعة بين بلدتي وبسري في ، حيث تشتهر بالأشجار الحرجية، لاسيما الملول والسنديان.

وقد تدخلت منذ قليل طوافات للجيش اللبناني، كما تعمل فرق الدفاع المدني على اخماد الحريق. (الوكالة الوطنية)