لبنان

حريق كبير يندلع بين عماطور وبسري في جزين

Lebanon 24
22-08-2025 | 04:30
شب حريق كبير في المنطقة الواقعة بين بلدتي عماطور وبسري في قضاء جزين، حيث تشتهر بالأشجار الحرجية، لاسيما الملول والسنديان.
وقد تدخلت منذ قليل طوافات للجيش اللبناني، كما تعمل فرق الدفاع المدني على اخماد الحريق. (الوكالة الوطنية)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24