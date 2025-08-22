Advertisement

لبنان

لاوندس: لسنا هنا لبناء صداقات بل لخدمة الناس والتدريب ركيزة في عملنا

Lebanon 24
22-08-2025 | 04:45
تفقد المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس مجريات الدورة التدريبية التي نظّمتها المديرية بعنوان:"من القيادة بالأوامر إلى القيادة بالتواصل، فن الإلقاء والتأثير"، بالتعاون مع مؤسسة Mindshift، قدّمتها الأستاذة بولين زيدان، بمشاركة الأستاذ الجامعي والمدرب الدولي فادي بدر المتخصص في فن الخطابة والقيادة، وذلك تحت إشراف المستشارة في العلاقات العامة السيدة ميرفت نحّاس.
وأشاد اللواء الركن لاوندس بمنهج الدورة، مؤكّدًا أن" التطوير المستمر للقدرات العلمية والعملية يشكّل ركيزة أساسية في مسار المؤسسة، وأن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع نهج الانفتاح على كل ما  يعزز كفاءة الضباط والعاملين في المديرية".

وقال مخاطبًا الضباط: "منذ خمسة أشهر وعدتموني بأن تعملوا بضمير، وقد أوفيتم بالوعد تصديتم لملفات الفساد لمصلحة الناس ولبنان. مسيرتكم هذه، ستلقى إشادة من البعض على عملكم، فيما سيعارضكم آخرون، وستتعرضون لانتقادات ومحاولات استغلال.  لكن همّنا الحقيقي هو ما نحققه من إنجازات من خلال مكافحة الفساد وتأمين الأمان. لسنا هنا لبناء صداقات، بل للعمل بضمير ولخدمة الناس، وما يهمّنا أننا على الطريق الصحيح، وإنجازاتنا تشهد لنا."

وأضاف:" أن التعليم والتدريب ضرورة لا تنفصل عن العمل الأمني"، معتبرًا أن هذه الدورة تأتي في إطار تعزيز الثقافة والمهارات لدى الضباط في مختلف المجالات".

وقد تناولت الدورة محاور عدة، أبرزها: تعزيز مهارات التواصل الفعّال، فن الإلقاء، والتأثير في القيادة. (الوكالة الوطنية)
تابع
