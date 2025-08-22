Advertisement

لبنان

الضاهر ورؤساء بلديات تابعوا موضوع طرقات البقاع الأوسط مع وزير الأشغال

Lebanon 24
22-08-2025 | 04:49
زار النائب ميشال ضاهر وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه في الوزارة، يرافقه وفد من رؤساء بلديات واتحادات قضاء زحلة. وضم الوفد كلاً من: رئيس بلدية الفرزل ورئيس اتحاد بلديات قضاء زحلة ملحم العصان، رئيس بلدية قب الياس ورئيس اتحاد بلديات البقاع الأوسط صلاح طالب، رئيس بلدية الناصرية ورئيس اتحاد بلديات قرى شرق زحلة فواز الترشيشي، والرئيس السابق لاتحاد بلديات شرق زحلة دوري مينا.
وخلال اللقاء، ناقش المجتمعون مواضيع إنمائية أساسية تتعلق بصيانة وتزفيت الطرقات في معظم بلدات وقرى البقاع الأوسط، إضافة إلى حاجات إنمائية أخرى مرتبطة بالبنى التحتية.
 
 
ووُصف اللقاء بالمثمر، حيث أكد الوزير رسامني التزام الوزارة بمتابعة هذه الملفات والعمل على تلبية احتياجات قرى وبلدات قضاء زحلة بما يساهم في تحسين أوضاع الطرقات وتعزيز شبكة النقل في المنطقة.
 
 
 
 
 
