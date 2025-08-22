الضاهر ورؤساء بلديات تابعوا موضوع طرقات البقاع الأوسط مع وزير الأشغال

زار النائب وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه في الوزارة، يرافقه وفد من رؤساء بلديات واتحادات قضاء . وضم الوفد كلاً من: رئيس بلدية ورئيس اتحاد بلديات قضاء زحلة ملحم العصان، رئيس بلدية قب الياس ورئيس اتحاد بلديات الأوسط صلاح طالب، رئيس بلدية ورئيس اتحاد بلديات قرى شرق زحلة الترشيشي، والرئيس السابق لاتحاد بلديات شرق زحلة مينا.

Advertisement

وخلال اللقاء، ناقش المجتمعون مواضيع إنمائية أساسية تتعلق بصيانة وتزفيت الطرقات في معظم بلدات وقرى البقاع الأوسط، إضافة إلى حاجات إنمائية أخرى مرتبطة بالبنى التحتية.

ووُصف اللقاء بالمثمر، حيث أكد الوزير رسامني الوزارة بمتابعة هذه الملفات والعمل على تلبية احتياجات قرى وبلدات قضاء زحلة بما يساهم في تحسين أوضاع الطرقات وتعزيز شبكة النقل في المنطقة.