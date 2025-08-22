Advertisement

لبنان

رسمياً.. "حزب الله" يعلن عن اجتماع بين رعد ومستشار عون

Lebanon 24
22-08-2025 | 04:53
A-
A+
Doc-P-1407716-638914605623202974.jpg
Doc-P-1407716-638914605623202974.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن "حزب الله" في بيان رسمي، اليوم الجمعة، انعقاد اجتماع بين رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعم ومستشار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، العميد أندريه رحال، في مكتب كتلة "الوفاء للمقاومة" في الضاحية الجنوبية لبيروت.
Advertisement
وذكر بيان الحزب أنه تم خلال الاجتماع التطرق للأوضاع ‏السياسية الراهنة ولمجريات ‏الأمور ومواقف الأطراف المعنية.
 
مواضيع ذات صلة
توازن هادئ في العلاقة بين عون - حزب الله "رغم الضغوط"
lebanon 24
22/08/2025 15:32:23 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع عن العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر: "الله يباركلن ببعضن"
lebanon 24
22/08/2025 15:32:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مُستشار خامنئي يعلن معارضة قرار الحكومة نزع سلاح "حزب الله" و "الخارجية" تردّ
lebanon 24
22/08/2025 15:32:23 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين رعد ومستشار رئيس الجمهورية
lebanon 24
22/08/2025 15:32:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:05 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:04 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:13 | 2025-08-22
08:12 | 2025-08-22
08:11 | 2025-08-22
08:05 | 2025-08-22
08:04 | 2025-08-22
08:00 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24