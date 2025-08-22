رسمياً.. "حزب الله" يعلن عن اجتماع بين رعد ومستشار عون

أعلن " " في بيان رسمي، اليوم الجمعة، انعقاد اجتماع بين رئيس للمقاومة رعم ومستشار رئيس الجمهورية ، العميد ، في مكتب كتلة "الوفاء للمقاومة" في الضاحية الجنوبية لبيروت.

