البستاني: لجنة الاقتصاد تؤيّد القرارات المتعلقة بتنظيم عمل المولدات

قال النائب في تصريح ان" تدعم قرارات بموضوع تنظيم المولدات وتدعو أصحاب المولدات الى التعاون والالتزام بهذا القرار، تتابع اللجنة حسن تطبيق هذا القرارات انصافاً لجميع الأطراف وبخاصة المواطنون".

