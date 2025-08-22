Advertisement

لبنان

البستاني: لجنة الاقتصاد تؤيّد القرارات المتعلقة بتنظيم عمل المولدات

22-08-2025 | 05:19
قال النائب فريد البستاتي في تصريح ان"لجنة الاقتصاد النيابية تدعم قرارات وزير الاقتصاد بموضوع تنظيم المولدات وتدعو أصحاب المولدات الى التعاون والالتزام بهذا القرار، وسوف تتابع اللجنة حسن تطبيق هذا القرارات انصافاً لجميع الأطراف وبخاصة المواطنون".
لبنان

إقتصاد

