30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
20
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أزمة المياه في العقبة - زغرتا تتفاعل
Lebanon 24
22-08-2025
|
05:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت في اليومين الماضيين صرخة أهالي محلة العقبة في
زغرتا
من الحرمان المتواصل لمياه الشفة وتحمّلهم منذ أشهر عدة نفقات شراء مياه الصهاريج .
Advertisement
وقد أصدر رئيس بلدية زغرتا - اهدن المهندس
بيارو
زخيا
الدويهي
بيانًا شجب فيه المماطلة والتقصير والاجحاف قال فيه: "قامت بلدية زغرتا - اهدن بجهود مكثفة ولا تزال مع مسؤولي مصلحة مياه زغرتا بشكل خاص ، ومؤسسة
مياه لبنان
الشمالي
لمعالجة أزمة المياه لاسيما في محلة العقبة – زغرتا بالسرعة اللازمة، لاعادة مياه الشفة بالشكل المنتظم الى كل المباني السكنية وغير السكنية، نظراً لانقطاعها المستمر ، ما سبب نقمة وغضبًا نتيجة هذا الحرمان المجحف، على الرغم من المساعدة التي وفرتها البلدية لمصلحة المياه عند كل طلب منها إن لناحية تأمين المؤازرة الأمنية للكشف على الشبكة وتنفيذ التدابير المناسبة وان لناحية تأمين الادارات المناسبة وغيرها...".
اضاف:"رغم كل ما أسلفناه لا تزال البلدية تتلقى الوعود بتأمين المياه بشكل دائم ومتكرر دون تحقيق ذلك، اما لعدم توافر الآليات أو الورش الفنية او القدرة على صيانة المضخات وغيرها . إن التمادي بهذا الاهمال وبالتقصير وعدم القيام بالمسؤولية بالرغم من ان المشتركين بالمياه في نطاق بلدية زغرتا – اهدن يسددون بدلات الاشتراك السنوية بنسب عالية قد تتجاوز النسب في اي منطقة أخرى".
ختم:" تشجب بلدية زغرتا – اهدن هذا الاهمال وكذلك التأخير في القيام بواجب تأمين المياه عن قصد أو غير قصد وتناشد
مصلحة المياه
الاسراع في معالجة هذا الواقع المتأزم ووضع حد نهائي لحالة النقمة والاستنكار والاشمئزاز المنتشرة في صفوف المواطنين المحرومين من المياه والذين يرفعون الصرخة من دون جدوى حتى الان" .
مواضيع ذات صلة
بلدية زغرتا - اهدن تستنكر استمرار انقطاع المياه عن العقبة
Lebanon 24
بلدية زغرتا - اهدن تستنكر استمرار انقطاع المياه عن العقبة
22/08/2025 18:03:59
22/08/2025 18:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية زغرتا – إهدن تعيد تأهيل مجاري المياه والصرف الصحي
Lebanon 24
بلدية زغرتا – إهدن تعيد تأهيل مجاري المياه والصرف الصحي
22/08/2025 18:03:59
22/08/2025 18:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية زغرتا - إهدن تنفي شائعات تلوث المياه
Lebanon 24
بلدية زغرتا - إهدن تنفي شائعات تلوث المياه
22/08/2025 18:03:59
22/08/2025 18:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس اتحاد بلديات زغرتا عرض مع وزيرة البيئة أزمة مكب بشنين
Lebanon 24
رئيس اتحاد بلديات زغرتا عرض مع وزيرة البيئة أزمة مكب بشنين
22/08/2025 18:03:59
22/08/2025 18:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
فيديو خطير من على طرقات لبنان!
Lebanon 24
فيديو خطير من على طرقات لبنان!
10:46 | 2025-08-22
22/08/2025 10:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آن ماري غادرت منزلها إلى جهةٍ مجهولة.. هل من يعرف عنها شيئاً؟
Lebanon 24
آن ماري غادرت منزلها إلى جهةٍ مجهولة.. هل من يعرف عنها شيئاً؟
10:38 | 2025-08-22
22/08/2025 10:38:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... طائرة مسيّرة إسرائيليّة فوق قرى الزهراني
Lebanon 24
بالفيديو... طائرة مسيّرة إسرائيليّة فوق قرى الزهراني
10:35 | 2025-08-22
22/08/2025 10:35:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ورشة عمل لرؤساء بلديات إقليم جبل عامل ونوابهم في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون
Lebanon 24
ورشة عمل لرؤساء بلديات إقليم جبل عامل ونوابهم في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون
10:17 | 2025-08-22
22/08/2025 10:17:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يتجه لبنان الى تهدئة نسبية؟
Lebanon 24
هل يتجه لبنان الى تهدئة نسبية؟
10:00 | 2025-08-22
22/08/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مدير في "بنك ميد" يسرق 5 مليون دولار وترك ريا الحسن بسند إقامة
Lebanon 24
مدير في "بنك ميد" يسرق 5 مليون دولار وترك ريا الحسن بسند إقامة
23:07 | 2025-08-21
21/08/2025 11:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغٌ سيدفعه لبنانيّون شهريّاً لإنارة الشوارع
Lebanon 24
مبلغٌ سيدفعه لبنانيّون شهريّاً لإنارة الشوارع
14:10 | 2025-08-21
21/08/2025 02:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... آليات عسكرية سوريّة تتجه إلى الحدود اللبنانية
Lebanon 24
بالفيديو... آليات عسكرية سوريّة تتجه إلى الحدود اللبنانية
15:13 | 2025-08-21
21/08/2025 03:13:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"منطقة ترامب الإقتصاديّة".. ماذا تتضمّن خطّة أميركا بشأن لبنان؟
Lebanon 24
"منطقة ترامب الإقتصاديّة".. ماذا تتضمّن خطّة أميركا بشأن لبنان؟
14:00 | 2025-08-21
21/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقِلَ إلى بيروت... توقيف نائب رئيس بلديّة داخل منزله
Lebanon 24
نُقِلَ إلى بيروت... توقيف نائب رئيس بلديّة داخل منزله
09:08 | 2025-08-22
22/08/2025 09:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:46 | 2025-08-22
فيديو خطير من على طرقات لبنان!
10:38 | 2025-08-22
آن ماري غادرت منزلها إلى جهةٍ مجهولة.. هل من يعرف عنها شيئاً؟
10:35 | 2025-08-22
بالفيديو... طائرة مسيّرة إسرائيليّة فوق قرى الزهراني
10:17 | 2025-08-22
ورشة عمل لرؤساء بلديات إقليم جبل عامل ونوابهم في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون
10:00 | 2025-08-22
هل يتجه لبنان الى تهدئة نسبية؟
09:56 | 2025-08-22
قائد الجيش استقبل وفدًا من وزارة الطوارئ السورية شاكرًا دعم إخماد حرائق الساحل
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
22/08/2025 18:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
22/08/2025 18:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
22/08/2025 18:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24