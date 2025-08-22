Advertisement

لبنان

أزمة المياه في العقبة - زغرتا تتفاعل

Lebanon 24
22-08-2025 | 05:49
ارتفعت في اليومين الماضيين صرخة أهالي محلة العقبة في زغرتا من الحرمان المتواصل لمياه الشفة وتحمّلهم منذ أشهر عدة نفقات شراء مياه الصهاريج .
وقد أصدر رئيس بلدية زغرتا - اهدن المهندس بيارو زخيا الدويهي بيانًا شجب فيه المماطلة والتقصير والاجحاف قال فيه: "قامت بلدية زغرتا - اهدن بجهود مكثفة ولا تزال مع مسؤولي مصلحة مياه زغرتا بشكل خاص ، ومؤسسة مياه لبنان الشمالي لمعالجة أزمة المياه لاسيما في محلة العقبة – زغرتا بالسرعة اللازمة، لاعادة مياه الشفة بالشكل المنتظم الى كل المباني السكنية وغير السكنية، نظراً لانقطاعها المستمر ، ما سبب نقمة وغضبًا نتيجة هذا الحرمان المجحف، على الرغم من المساعدة التي وفرتها البلدية لمصلحة المياه عند كل طلب منها إن لناحية تأمين المؤازرة الأمنية للكشف على الشبكة وتنفيذ التدابير المناسبة وان لناحية تأمين الادارات المناسبة وغيرها...".

اضاف:"رغم كل ما أسلفناه لا تزال البلدية تتلقى الوعود بتأمين المياه بشكل دائم ومتكرر دون تحقيق ذلك، اما لعدم توافر الآليات أو الورش الفنية او القدرة على صيانة المضخات وغيرها . إن التمادي بهذا الاهمال وبالتقصير وعدم القيام بالمسؤولية بالرغم من ان المشتركين بالمياه في نطاق بلدية زغرتا – اهدن يسددون بدلات الاشتراك السنوية بنسب عالية قد تتجاوز النسب في اي منطقة أخرى".

ختم:" تشجب بلدية زغرتا – اهدن هذا الاهمال وكذلك التأخير في القيام بواجب تأمين المياه عن قصد أو غير قصد وتناشد مصلحة المياه الاسراع في معالجة هذا الواقع المتأزم ووضع حد نهائي لحالة النقمة والاستنكار والاشمئزاز المنتشرة في صفوف المواطنين المحرومين من المياه والذين يرفعون الصرخة من دون جدوى حتى الان" .
