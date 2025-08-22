Advertisement

لبنان

من قاعات المحاكم إلى السجن... توقيف مطلوب بحقّه 8 مذكرات

Lebanon 24
22-08-2025 | 06:10
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
وردت إلى مفرزة بعبدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة شكوى من أحد المواطنين ضدّ أحد الأشخاص، بجرم احتيال. وبتاريخ 13-08-2025، حضر إلى مركز المفرزة المدعو:

ح. ع. ج. (مواليد عام 1974، لبناني)
وصرّح أنّه محامٍ للجهة المُدّعى عليها، وأبرز إسقاط حقّ لموكّله، وصورة لبطاقة المحاماة العائدة له على هاتفه الخلوي. وحين طلب منه عناصر المفرزة إبراز البطاقة، صرّح أنّه فقدها منذ فترة طويلة.

وبنتيجة المتابعة، تبيّن أنه ينتحل صفة محام منذ العام 2012، وقد تمّ شطبه من الجدول العامّ. كما تبيّن أنّه بحقّه /8/ مذكّرات توقيف بجرائم شكّ دون رصيد، واحتيال، وتزوير، وانتحال صفة.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنّه كان يُمارس مهنة المحاماة قبل هذا التاريخ، ولكن بسبب دعوى ماليّة رُفعت ضدّه، تمّ طرده من النقابة وشُطب اسمه من الجدول العامّ. كما أفاد أنّه فقد بطاقة المحاماة العائدة له منذ ثلاث سنوات، وهو يستعمل الصورة الموجودة على هاتفه الخلويّ في جميع مراجعاته أمام المراجع المختصّة.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، بناء على إشارة القضاء المختصّ.
 
