لبنان

كان برفقة إبنه... هكذا فارق ابٌ الحياة صباح اليوم

Lebanon 24
22-08-2025 | 06:16
Doc-P-1407746-638914657006915467.jpg
Doc-P-1407746-638914657006915467.jpg photos 0
تعرّض اب وابنه للغرق أثناء السباحة صباح اليوم، عند شاطئ مسبح صيدا الشعبي.
وقد تمّ إنقاذ الابن، بينما فارق الأب ويُدعى أ. ع. الحياة.
 
 
وعلى الفور، حضرت إلى المكان فرق الإسعاف والدفاع المدني.
 
 
 
