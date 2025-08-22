كان برفقة إبنه... هكذا فارق ابٌ الحياة صباح اليوم

تعرّض اب وابنه للغرق أثناء السباحة ، عند شاطئ مسبح الشعبي.

وقد تمّ إنقاذ الابن، بينما فارق الأب ويُدعى أ. ع. الحياة.

وعلى الفور، حضرت إلى المكان فرق الإسعاف والدفاع المدني.