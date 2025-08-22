الأوضاع الأمنية وأوضاع المؤسسة العسكرية بين الرئيس عون وقائد الجيش

Advertisement

عرض رئيس الجمهورية قبل ظهر اليوم في مع وزير التنمية الإدارية فادي مكي للأوضاع العامة في البلاد، وتقدم العمل في وزارته وفي برامجها الاصلاحية، لا سيما إطلاق مشروع اعادة تكوين ادارات الدولة ومؤسساتها ٢٠٣٠ - reinventing government 2030.واستقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل وعرض معه للأوضاع الامنية في ضوء التطورات الأخيرة، إضافة إلى اوضاع .وعرض الرئيس عون مع المدير العام لأمن الدولة اللواء ادغار لاوندوس لعمل المديرية لا سيما ما يتعلق بمكافحة الفساد.واستقبل الرئيس عون، سفير لبنان الجديد في اليونان كنج الحجل قبيل انتقاله إلى مركز عمله.وشكر السفير الحجل رئيس الجمهورية على الثقة التي اولاه إياها ومجلس الوزراء، مؤكدا "العمل لما فيه مصلحة لبنان وتعزيز حضوره في المحافل الدولية".وتمنى الرئيس عون له التوفيق في مسؤولياته الجديدة.