30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
20
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الأوضاع الأمنية وأوضاع المؤسسة العسكرية بين الرئيس عون وقائد الجيش
Lebanon 24
22-08-2025
|
06:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
عرض رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
قبل ظهر اليوم في
قصر بعبدا
مع وزير التنمية الإدارية فادي مكي للأوضاع العامة في البلاد، وتقدم العمل في وزارته وفي برامجها الاصلاحية، لا سيما إطلاق مشروع اعادة تكوين ادارات الدولة ومؤسساتها ٢٠٣٠ - reinventing government 2030.
Advertisement
قائد الجيش
واستقبل
الرئيس عون
قائد الجيش العماد رودولف هيكل وعرض معه للأوضاع الامنية في ضوء التطورات الأخيرة، إضافة إلى اوضاع
المؤسسة العسكرية
.
المدير العام
لامن الدولة
وعرض الرئيس عون مع المدير العام لأمن الدولة اللواء ادغار لاوندوس لعمل المديرية لا سيما ما يتعلق بمكافحة الفساد.
سفير
لبنان
في اليونان
واستقبل الرئيس عون، سفير لبنان الجديد في اليونان كنج الحجل قبيل انتقاله إلى مركز عمله.
وشكر السفير الحجل رئيس الجمهورية على الثقة التي اولاه إياها ومجلس الوزراء، مؤكدا "العمل لما فيه مصلحة لبنان وتعزيز حضوره في المحافل الدولية".
وتمنى الرئيس عون له التوفيق في مسؤولياته الجديدة.
مواضيع ذات صلة
سلام بحث مع قائد الجيش في الأوضاع الأمنية والعسكرية الراهنة
Lebanon 24
سلام بحث مع قائد الجيش في الأوضاع الأمنية والعسكرية الراهنة
22/08/2025 18:04:34
22/08/2025 18:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحكومة بحث مع قائد الجيش في الأوضاع الامنية
Lebanon 24
رئيس الحكومة بحث مع قائد الجيش في الأوضاع الامنية
22/08/2025 18:04:34
22/08/2025 18:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: قال الرئيس عون إن المؤسسات السياحية حققت أرقامًا عالية رغم الأوضاع
Lebanon 24
مرقص: قال الرئيس عون إن المؤسسات السياحية حققت أرقامًا عالية رغم الأوضاع
22/08/2025 18:04:34
22/08/2025 18:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش: المؤسسة العسكرية ستُواصل أداء مهماتها مهما بلغت الصعوبات
Lebanon 24
قائد الجيش: المؤسسة العسكرية ستُواصل أداء مهماتها مهما بلغت الصعوبات
22/08/2025 18:04:34
22/08/2025 18:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
فيديو خطير من على طرقات لبنان!
Lebanon 24
فيديو خطير من على طرقات لبنان!
10:46 | 2025-08-22
22/08/2025 10:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آن ماري غادرت منزلها إلى جهةٍ مجهولة.. هل من يعرف عنها شيئاً؟
Lebanon 24
آن ماري غادرت منزلها إلى جهةٍ مجهولة.. هل من يعرف عنها شيئاً؟
10:38 | 2025-08-22
22/08/2025 10:38:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... طائرة مسيّرة إسرائيليّة فوق قرى الزهراني
Lebanon 24
بالفيديو... طائرة مسيّرة إسرائيليّة فوق قرى الزهراني
10:35 | 2025-08-22
22/08/2025 10:35:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ورشة عمل لرؤساء بلديات إقليم جبل عامل ونوابهم في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون
Lebanon 24
ورشة عمل لرؤساء بلديات إقليم جبل عامل ونوابهم في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون
10:17 | 2025-08-22
22/08/2025 10:17:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يتجه لبنان الى تهدئة نسبية؟
Lebanon 24
هل يتجه لبنان الى تهدئة نسبية؟
10:00 | 2025-08-22
22/08/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مدير في "بنك ميد" يسرق 5 مليون دولار وترك ريا الحسن بسند إقامة
Lebanon 24
مدير في "بنك ميد" يسرق 5 مليون دولار وترك ريا الحسن بسند إقامة
23:07 | 2025-08-21
21/08/2025 11:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغٌ سيدفعه لبنانيّون شهريّاً لإنارة الشوارع
Lebanon 24
مبلغٌ سيدفعه لبنانيّون شهريّاً لإنارة الشوارع
14:10 | 2025-08-21
21/08/2025 02:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... آليات عسكرية سوريّة تتجه إلى الحدود اللبنانية
Lebanon 24
بالفيديو... آليات عسكرية سوريّة تتجه إلى الحدود اللبنانية
15:13 | 2025-08-21
21/08/2025 03:13:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"منطقة ترامب الإقتصاديّة".. ماذا تتضمّن خطّة أميركا بشأن لبنان؟
Lebanon 24
"منطقة ترامب الإقتصاديّة".. ماذا تتضمّن خطّة أميركا بشأن لبنان؟
14:00 | 2025-08-21
21/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقِلَ إلى بيروت... توقيف نائب رئيس بلديّة داخل منزله
Lebanon 24
نُقِلَ إلى بيروت... توقيف نائب رئيس بلديّة داخل منزله
09:08 | 2025-08-22
22/08/2025 09:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:46 | 2025-08-22
فيديو خطير من على طرقات لبنان!
10:38 | 2025-08-22
آن ماري غادرت منزلها إلى جهةٍ مجهولة.. هل من يعرف عنها شيئاً؟
10:35 | 2025-08-22
بالفيديو... طائرة مسيّرة إسرائيليّة فوق قرى الزهراني
10:17 | 2025-08-22
ورشة عمل لرؤساء بلديات إقليم جبل عامل ونوابهم في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون
10:00 | 2025-08-22
هل يتجه لبنان الى تهدئة نسبية؟
09:56 | 2025-08-22
قائد الجيش استقبل وفدًا من وزارة الطوارئ السورية شاكرًا دعم إخماد حرائق الساحل
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
22/08/2025 18:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
22/08/2025 18:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
22/08/2025 18:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24