لبنان

الأوضاع الأمنية وأوضاع المؤسسة العسكرية بين الرئيس عون وقائد الجيش

Lebanon 24
22-08-2025 | 06:32
عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا مع وزير التنمية الإدارية فادي مكي للأوضاع العامة في البلاد، وتقدم العمل في وزارته وفي برامجها الاصلاحية، لا سيما إطلاق مشروع اعادة تكوين ادارات الدولة ومؤسساتها ٢٠٣٠ - reinventing government 2030.
قائد الجيش

واستقبل الرئيس عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل وعرض معه للأوضاع الامنية في ضوء التطورات الأخيرة، إضافة إلى اوضاع المؤسسة العسكرية.

المدير العام لامن الدولة

وعرض الرئيس عون مع المدير العام لأمن الدولة اللواء ادغار لاوندوس لعمل المديرية لا سيما ما يتعلق بمكافحة الفساد.

سفير لبنان في اليونان

واستقبل الرئيس عون، سفير لبنان الجديد في اليونان كنج الحجل قبيل انتقاله إلى مركز عمله.

وشكر السفير الحجل رئيس الجمهورية على الثقة التي اولاه إياها ومجلس الوزراء، مؤكدا "العمل لما فيه مصلحة لبنان وتعزيز حضوره في المحافل الدولية".

وتمنى الرئيس عون له التوفيق في مسؤولياته الجديدة.
 
 
 
سلام بحث مع قائد الجيش في الأوضاع الأمنية والعسكرية الراهنة
رئيس الحكومة بحث مع قائد الجيش في الأوضاع الامنية
مرقص: قال الرئيس عون إن المؤسسات السياحية حققت أرقامًا عالية رغم الأوضاع
قائد الجيش: المؤسسة العسكرية ستُواصل أداء مهماتها مهما بلغت الصعوبات
