"AUT" تنفي شائعات عدم الترخيص

اكدت الجامعة الأميركية للتكنولوجيا (AUT) – حالات - الفيدار في بيان أنّ "كافة الاختصاصات في الكليات الثلاث والعلوم التطبيقية والفنون والآداب مرخّصة ومُعادلة من قبل وزارة التربية – ، بموجب المرسوم رقم 846 "، نافية "الشائعات المتداولة حول هذا الموضوع ".وأشارت إلى ان الجامعة" تأسست سنة ٢٠٠٠ وهي مستمرةً بقبول طلبات الانتساب للعام الجامعي 2025–2026 في فروعها الثلاثة: حالات/فيدار – – ".