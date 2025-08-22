Advertisement

لبنان

"AUT" تنفي شائعات عدم الترخيص

Lebanon 24
22-08-2025 | 07:14
اكدت الجامعة الأميركية للتكنولوجيا (AUT) – حالات - الفيدار  في بيان أنّ "كافة الاختصاصات في الكليات الثلاث كلية إدارة الأعمال والعلوم التطبيقية والفنون والآداب مرخّصة ومُعادلة من قبل وزارة التربية – مديرية التعليم العالي، بموجب المرسوم الجمهوري رقم 846 "،  نافية "الشائعات المتداولة حول هذا الموضوع ".
وأشارت إلى ان الجامعة" تأسست سنة ٢٠٠٠ وهي مستمرةً بقبول طلبات الانتساب للعام الجامعي 2025–2026 في فروعها الثلاثة: حالات/فيدار – راس مسقاحلبا".
