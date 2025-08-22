30
بيروت
انتخابات تكميلية في نقابة المهن البصرية وتشكيل مجلس جديد
Lebanon 24
22-08-2025
|
07:21
A-
A+
أجرت نقابة المهن البصرية بتاريخ 17 آب 2025 الانتخابات التكميلية لستة أعضاء جدد في
الهيئة الإدارية
، بدل الأعضاء المنتهية ولايتهم، حيث فاز المرشحون بالتزكية.
وقد فاز بالمقاعد كل من:
سامر نعمان
ملاك عواضة
جهاد
أبي حيدر
دانية حبوشي
كريستيان شاميليان
هشام حاكمة.
و توزعت المناصب الإدارية على الشكل التالي:
الرئيس: سامر نعمان
نائب الرئيس
: جهاد أبي
حيدر
أمين السر:
أحمد شري
أمين الصندوق
: غره بت أزناڤوريان
المحاسب: وسام سليم.
