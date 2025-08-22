Advertisement

لبنان

انتخابات تكميلية في نقابة المهن البصرية وتشكيل مجلس جديد

Lebanon 24
22-08-2025 | 07:21
أجرت نقابة المهن البصرية بتاريخ 17 آب 2025 الانتخابات التكميلية لستة أعضاء جدد في الهيئة الإدارية، بدل الأعضاء المنتهية ولايتهم، حيث فاز المرشحون بالتزكية.
وقد فاز بالمقاعد كل من:

سامر نعمان

ملاك عواضة

جهاد أبي حيدر

دانية حبوشي

كريستيان شاميليان

هشام حاكمة.

و توزعت المناصب الإدارية على الشكل التالي:

الرئيس: سامر نعمان

نائب الرئيس: جهاد أبي حيدر

أمين السر: أحمد شري

أمين الصندوق: غره بت أزناڤوريان

المحاسب: وسام سليم.

 
