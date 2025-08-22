انتخابات تكميلية في نقابة المهن البصرية وتشكيل مجلس جديد

Advertisement

أجرت نقابة المهن البصرية بتاريخ 17 آب 2025 الانتخابات التكميلية لستة أعضاء جدد في ، بدل الأعضاء المنتهية ولايتهم، حيث فاز المرشحون بالتزكية.وقد فاز بالمقاعد كل من:سامر نعمانملاك عواضةجهاددانية حبوشيكريستيان شاميليانهشام حاكمة.و توزعت المناصب الإدارية على الشكل التالي:الرئيس: سامر نعمان: جهاد أبيأمين السر:: غره بت أزناڤوريانالمحاسب: وسام سليم.