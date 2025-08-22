الراعي بحث مع السيّد في التعاون بين البطريركية ووزارة الشؤون

Advertisement

إستقبل البطريرك الماروني في الديمان، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، في حضور المطرانين بولس الصياح والياس نصار والمدير العام للتربية فادي يرق الذي يقوم بزيارته الدورية للبطريرك والخوري جورج يرق. وكانت مناسبة تم خلالها عرض للأوضاع العامة وخطة عمل الوزارة.وبعد اللقاء، أعربت الوزيرة السيد عن سعادتها بالزيارة ولقاء البطريرك، وقالت:" لي الشرف اليوم، أن أكون في أول زيارة الى الديمان في هذا الموقع الرباني ولقاء غبطة البطريرك والتعرف إليه عن قرب".وتابعت:"تحدثنا في أمور عدة وبخاصة التعاون بين وزارة الشؤون والبطريركية المارونية عبر مؤسساتها الاجتماعية التي تدعمها الوزارة والتي نعمل على تعزيز التعاون معها لمساعدة المسنين وأصحاب الاعاقة والاطفال والنساء المعنفات وكل المجالات التي تعنى بها الوزارة ولدينا تعاون حميم مع البطريركية المارونية في هذا المجال. ونفتخر بهذا التعاون وبالتعاون القائم مع الكنيسة ودار الفتوى وما شاهدته بالامس في ضمن مشروع "فرصة للشباب المدمنين يؤكد التعاون".أضافت :"وتحدثنا عن موضوع النزوح السوري ، واطلعت غبطة البطريرك على التطورات التي أنجزتها الحكومة ضمن خطة العودة والتي باتت تحقق أرقاما جيدة على الأرض بعد عودة 170 الف نازح الى و70 ألفا سيعودون قريبا. كما تطرقنا الى موضوع الشبيبة والتعاون الذي سنستحدثه بين الوزارة والبطريركية".واستقبل الراعي، مدير مكتب قناة "الميادين" في روني الفا ومدير العمليات في المكتب مارون عساف اللذين نقلا اليه تحيات للقناة غسان بن جدو، مؤكدين "ان المحطة تحرص على التنوع الثقافي ومنفتحة على كل الاطياف والتوجهات ومعنية بالقيم العليا التي تعبر عنها الشعوب في كل انحاء العالم. وان مكتب بيروت يعمل ويتصرف ضمن ثقافة التنوع، آملين التواصل الدائم مع صاحب الغبطة. وكان تشديد على الحرص على الوحدة الوطنية ووجوب تعزيز التواصل بين جميع الأفرقاء لما فيه مصلحة البلاد.وأكد الفا بعد اللقاء، ردا على سؤال :"أشرنا لصاحب الغبطة، ان التنوع يجب ان يصان في وان يكون خارج الخلافات والاصطفافات الطائفية والمذهبية. ونحن على ثقة ان مواقف البطريرك نابعة من حرصه على سيادة لبنان واستقلاله وحياده وهذه الأمور كلها قابلة للنقاش. وعلينا جميعا ان نشترك في حولها كي نخرج الى التسوية المرتجاة".ومن زوار الديمان: الام جوديت هارون وزياد غاريوس.