300 مليار ليرة لمصرف الإسكان

أعلن مصرف الإسكان في بيان، أن " وافق بتاريخ 20 آب 2025 على الإفراج عن مبلغ 300 مليار من حساب المصرف لديه، مخصّص حصراً لتمويل قروض ترميم المساكن، في خطوة تُعدّ محطة بارزة تعكس الثقة المستمرة بدور مصرف الإسكان ورسالته".واشار الى ان "هذه القروض تخصّص لذوي الدخل المحدود والمتوسط بالإضافة إلى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يمكن للمستفيدين الحصول على قرض يصل إلى 2 مليار ليرة لبنانية، بفائدة 7%، وفترة سداد تمتد حتى 10 سنوات، مع مهلة سماح ثلاثة أشهر، على أن يُعاد تجديده بعد استنفاد المبلغ الأولي، بما يضمن استمرارية البرنامج وقدرته على دعم المزيد من العائلات في ".ولفت البيان الى ان" مصرف الإسكان سيبدأ استقبال طلبات قروض الترميم ابتداءً من الإثنين 25 الجاري في كافة فروعه المنتشرة على الأراضي اللبنانية".