مرقص في حفل مراسم تعيين مجلس ادارة تلفزيون لبنان: حان وقت العمل

Advertisement

إحتفل "تلفزيون "، برعاية وحضور المحامي بول مرقص باتمام مراسم تعيين رئيسة مجلس إدارة تلفزيون لبنان ومديرته العامة الدكتورة اليسار نداف وأعضاء .حضر الاحتفال الى الوزير مرقص : للوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة ورؤساء أقسام ومديرو البرامج واعلاميو التلفزيون.بعد النشيد الوطني، قدمت الإعلامية ندى صليبا الحفل بكلمة هنأت فيها رئيسة وأعضاء مجلس الادارة الجديد للتلفزيون، "بعد فراغ طال 24 سنة"، وقالت :"اليوم بدأ التلفزيون يستعيد موقعه المميز على الخريطة الإعلامية".وشكرت باسم الموظفين الوزير مرقص الذي "كان تلفزيون لبنان من ضمن أولوياته"، وأيضا على "جهوده الكبيرة في إتمام هذا التعيين لمجلس الإدارة ورئيسته الدكتورة اليسار نداف".الوزير مرقصوتحدث الوزير مرقص، فقال :"نقوم اليوم بعملية إتمام إجراءات تعيين رئيسة وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان. وقد قصدت أن أقول إجراءات تعيين، لانه ليست عملية تسلم وتسليم لأسباب قانونية وواقعية لا مجال لشرحها هنا".ورحب مرقص بالاعلاميين الحاضرين، منوها ب"العائلة التي تجمعنا والتي هي عائلة تلفزيون لبنان والعاملون في التلفزيون، أكانوا مديرين او مسؤولين او عاملين في الاعداد والإخراج والاخبار والإنتاج... وكل المديريات"، لافتا إلى إنه "قضى معهم حوالى ستة أشهر من النضال اليومي تقريبا وكنت أزور التلفزيون دوريا واشعر بمعاناة العاملين فيه"، وقال :" أيضا ألتمس حاجاتهم وتطلعاتهم الى إقامة ادارة للتلفزيون وكان هذا الأمر بالنسبة للكثيرين مستحيلا أو حلما".أضاف : اليوم نقول ان هذا الموضوع أصبح حقيقة وصار يوجد إدارة للتلفزيون نعتز فيها من رئيسة مجلس الإدارة المديرة العامة الى الاعضاء الكرام في التلفزيون والذين كذلك يوجد بينهم اثنان من السيدات وبهذا يكون هناك إشراك فاعل للعنصر النسائي".واعلن انه "لولا دعم فخامة رئيس الجمهورية شخصيا لما كنا وصلنا الى هذه المحطة، ولو لم تكن الحكومة راغبة في ملء هذا الشغور والذي كان فيه آخر تعيين سنة 1999 لما كنا وصلنا الى هذه النتيجة". وقال: لقد خضعنا للآلية الإدارية المتبعة في الإدارات العامة، رغم ان التلفزيون هو شركة خاصة".وشكر مرقص "كل من وضع جهده معنا، وفي طليعتهم فخامة الرئيس جوزاف عون ودولة نواف سلام والوزراء"، موجها التحية الى كل "من سبقنا من وزراء الاعلام والذين كان لهم اليد الطولى في تلفزيون لبنان، فكل منا أعطى جهده بطريقته".وأكد مرقص الى انه "الآن حان وقت العمل كما قال الرئيس"، وقال: تلفزيون لبنان وضع اليوم على السكة الصحيحة"، داعيا أسرة التلفزيون الى "الوقوف الى جانب رئيسة مجلس الادارة المديرة العامة والاعضاء في هذه المهام والتعاون من أجل انطلاقة قوية ومن دون اية قيود و حدود".وتوجه مرقص الى الحاضرين :"لقد حان الوقت لكي تبرهنوا بجدية الآن، كم أن مصلحة التلفزيون أهم من مصلحة كل فرد منا. لقد حان الوقت لكم انتم الذين كنتم تنتظرون هذا التغيير وهذا التطور، ان تعطونه المجال لكي يتم وان تساهموا فيه ولو اقتضى الامر في بعض الأحيان ان لا نفكر بمصالحنا الانانية الذاتية الضيقة لصالح التلفزيون".أضاف :"واذا اقتضى الامر بعض التعديلات وبعض التطوير والتحسين والتغيير، نحن له، ولكن هذا الامر لا يعني البتة الاجحاف، فلا تعسف ولا تشفي بل معايير وأسس ومنهجية وهناك خطة عمل".وأكد مرقص حرصه " ان تكون مصالح التلفزيون مؤمنة في الدرجة الاولى والا تكون على حسابكم بالشخصي".وقال :" كل شخص منا لديه طموحات شخصية ومتطلبات ولكن في مكان اخر هذا التلفزيون يجب ان يسير ولكي يسير علينا ان نسير الى جانبه ومعه، وليس هو من يجب ان يسير على خطانا، بل علينا نحن ان نسير على خطى التلفزيون".وجدد مرقص الوعد، بالعمل على "تطوير التلفزيون"، وقال : "رسالتي لكم، هي رسالة محبة ورسالة إيجابية من أجل هذا التلفزيون".ندافوختاما، كانت كلمة للدكتورة نداف شكرت فيها الوزير مرقص والدكتور حسان فلحة وكل الحضور من الموظفين والإعلاميين وأعضاء مجلس الإدارة، وقالت:" إنني أفتخر، أن أكون على رأس مؤسسة إعلامية مهمة وان نعمل مع كل فريق العمل على تعزيز وتفعيل وتطوير التلفزيون".وختمت نداف :"إلى اللقاء على موعد جديد وإضاءة على مشاريع وبرامج جديدة لتلفزيون لبنان".