لبنان

متري: لوجود "اليونيفيل" في لبنان أهمية سياسية وليس عسكرية فقط

Lebanon 24
22-08-2025 | 08:04
قال نائب رئيس الحكومة طارق متري أن "الحكومة طلبت التمديد لـ"اليونيفيل" سنة أخرى"، معتبراً أن "لوجودهم في لبنان أهمية سياسية وليس عسكرية فقط". 
وأضاف في حديث لـ"سكاي نيوز عربية": "استطاعت "اليونيفيل" مع الجيش خلال 16 عاماً أن تؤمن الاستقرار في الجنوب".
 
وتابع قائلاً: "لا اعتقد أن الجيش سيتعرض لمضايقات من الأهالي كالتي تعرضت لها "اليونيفيل"، مضيفاً أن "لبنان يحتاج لـ"اليونيفيل" حاليًّا لتساعد الجيش على بسط سيطرة الدولة على أراضيها جنوب الليطاني". 
 
وقال: "لبنان يحتاج لـ"اليونيفيل" ليقوم الجيش بدوره الدائم في مراقبة احترام وقف الأعمال العدائية ومراقبة "الخط الأزرق". 
 
