متري: لوجود "اليونيفيل" في لبنان أهمية سياسية وليس عسكرية فقط

قال أن "الحكومة طلبت التمديد لـ"اليونيفيل" سنة أخرى"، معتبراً أن "لوجودهم في أهمية سياسية وليس عسكرية فقط".

وأضاف في حديث لـ" عربية": "استطاعت "اليونيفيل" مع الجيش خلال 16 عاماً أن تؤمن الاستقرار في الجنوب".

وتابع قائلاً: "لا اعتقد أن الجيش سيتعرض لمضايقات من الأهالي كالتي تعرضت لها "اليونيفيل"، مضيفاً أن "لبنان يحتاج لـ"اليونيفيل" حاليًّا لتساعد الجيش على بسط سيطرة أراضيها جنوب ".

وقال: "لبنان يحتاج لـ"اليونيفيل" ليقوم الجيش بدوره الدائم في مراقبة احترام وقف الأعمال العدائية ومراقبة "الخط الأزرق".