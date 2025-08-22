Advertisement

لبنان

استغلوا دمار المناطق في الجنوب... وهذا ما فعلوه

Lebanon 24
22-08-2025 | 08:12
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة مرتكبي الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيّما السّرقة، وتوقيفهم. وبعد ان تزايدت ظاهرة سرقة محتويات المنازل والمحال المتضررة في البلدات الجنوبية التي تعرضت لتصدعات وتحطيم في ابوابها ونوافذها على أثر العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، أعطيت الأوامر لدوريات مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي للعمل على تحديد هويّة الفاعلين، وتوقيفهم.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توافرت معلومات لعناصر المفرزة عن قيام ثلاثة اشخاص بسرقة عدد كبير من محتويات المنازل في بلدتي كفركلا والعديسة، وهي عبارة عن نوافذ وابواب حديدية لم تتأذّ من العدوان، مستغلّين غياب اصحاب المنازل عنها.

 وبنتيجة المُتابعة، وبتاريخ 17-08-2025، تم تحديد مكان وجودهم وتوقيفهم بكمين محكم في محلة الحاصباني على متن الية نوع بيك اب “تويوتا” محملة بالحديد المسروق والحطب، وهم كلّ من:

ع. ع. (مواليد عام 1997، لبناني)
ح. ع. (مواليد عام 1983، لبناني)
خ. ع. (مواليد عام 1989، لبناني)
أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.
