لبنان

الحجار بحث مع رسامني في ملفات النقل والسلامة المرورية واستقبل الدويهي

Lebanon 24
22-08-2025 | 08:44
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، بحضور المدير العام للنقل المشترك وسكك الحديد زياد شيا وجرى البحث في عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين لاسيما في مجالات السلامة المرورية، النقل العام والبنى التحتية، بالإضافة إلى ملفات إنمائية وخدماتية تهمّ المواطنين.
واستقبل ايضا الوزير السابق اسطفان الدويهي.
