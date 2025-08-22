إطلاق نار على شبان... وإصابة "حسن عشيرة"

أفادت مندوبة " "، أنّ مجهولين أطلقوا النار من داخل "جيب تاهو" لون أسود، على شبان من آل المصري، في بلدة حورتعلا.

وقد أُصيب ح. المصري الملقب بـ"حسن عشيرة"، بينما توجهت قوّة من الجيش إلى المكان، وتعمل على مُلاحقة مطلقي النار.

وأشارت المعلومات إلى أنّ إطلاق النار سببه خلفيات ثأريّة.