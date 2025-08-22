البعثة العسكرية الإيطالية قدّمت جهاز تصوير شعاعي لمستشفى سبلين

Advertisement

زار رئيس البعثة العسكرية الإيطالية( MIBIL) الكولونيل ماتيو فيتولانوا على رأس وفد، ومديرية المكتب التعاون العسكري المدني ، ، حيث تم تقديم جهاز تصوير شعاعي متنقل الى المستشفى، بحضور الدكتور أحمد سراج ومدير المستشفى الدكتور ربيع .وللمناسبة شكر النائب بإسم أبناء اقليم الخروب البعثة العسكرية والحكومة الإيطالية والجيش الأيطالي، على" مساعدتهم ووقوفهم الى جانب شعبه"، لافتا الى "انها ليست المرة الأولى التي تتلقى فيها المستشفى مساعدات طبية من هذا الفريق".