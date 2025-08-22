Advertisement

لبنان

البعثة العسكرية الإيطالية قدّمت جهاز تصوير شعاعي لمستشفى سبلين

Lebanon 24
22-08-2025 | 09:04
Doc-P-1407805-638914755718825458.png
Doc-P-1407805-638914755718825458.png photos 0
زار رئيس البعثة العسكرية الإيطالية( MIBIL) الكولونيل ماتيو فيتولانوا على رأس وفد، ومديرية المكتب التعاون العسكري المدني الإيطالي، مستشفى سبلين الحكومي، حيث تم تقديم جهاز تصوير شعاعي متنقل الى المستشفى، بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد سراج ومدير المستشفى الدكتور ربيع سيف الدين .
 وللمناسبة شكر النائب بلال عبد الله بإسم أبناء اقليم الخروب البعثة العسكرية الإيطالية والحكومة الإيطالية والجيش الأيطالي، على" مساعدتهم لبنان ووقوفهم الى جانب شعبه"، لافتا الى "انها ليست المرة الأولى التي تتلقى فيها المستشفى مساعدات طبية من هذا الفريق".
10:46 | 2025-08-22
10:38 | 2025-08-22
10:35 | 2025-08-22
10:17 | 2025-08-22
10:00 | 2025-08-22
09:56 | 2025-08-22
