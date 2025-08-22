على طريقة الأفلام.. هكذا يسرق الدراجات النارية من أمام أصحابها في لبنان

Advertisement

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة في بلاغ أنّه "في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به لمكافحة الجرائم وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لمكتب والجرائم الهامّة في وجبل التابع لوحدة حول قيام أحد الأشخاص بارتكاب عمليّات سلب بقوّة السّلاح والسّرقة بطريقة احتياليّة، من خلال استعمال . حيث كان يسرق الدرّاجات الآليّة التي كان يعرضها أصحابها، على مواقع التّواصل الاجتماعي، فكان يتواصل مع صاحب المنشور ويطلب موعدًا لمعاينة الدرّاجة، ولكنّه حين يصل برفقة شخص آخر إلى المكان المحدّد، يقوم بإلهاء الضحيّة ليسرق منها الدرّاجة ويتوارى عن الأنظار".تابع البلاغ:" بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قام بها عناصر المكتب، تمّ تحديد هويّته، ومكان وجوده في الحازميّة. ويُدعى ر. ص. (مواليد عام 2009، لبناني)بتاريخ 15-08-2025، وأثناء قيامه بإحدى عمليّات السّلب، تمّكنت إحدى الدوريّات من توقيفه في المحلّة المذكورة أعلاه، على متن درّاجة آليّة من دون تسجيل.بتفتيشه، عُثر بحوزته بقايا من سيجارة تحتوي مادة “حشيشة الكيف”.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وبقيامه بأعمال السّرقة والسلب بقوّة السلاح، وتعاطي المخدّرات، بالاشتراك مع آخرين العمل جارٍ لتوقيفهم.التحقيق جارٍ بإشراف المختصّ".ختم البلاغ:" لذلك، تطلب هذه من الذين وقعوا ضحية أعمال مماثلة، الحضور إلى مركز المكتب المذكور، الكائن في الوروار- ثكنة أسعد ضاهر الطابق الأول، أو الاتصال على الرقم: 467928-05، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".