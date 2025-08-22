الجيش ينفي المزاعم الإسرائيلية بشأن "الجندي الإيرلندي": الضباط يؤدّون واجبهم بكل نزاهة

Advertisement

صدر عن البيان الآتي: "أورد أحد الحسابات المعادية على مزاعم حول قيام ضابط من الجيش بالتغطية على المتورطين في قتل عنصر من الموقتة في - اليونيفيل في كانون الأول ٢٠٢٢.إن تنفي هذه المزاعم، وتؤكد أن ضباط يؤدون واجبهم الوطني وينفذون مهماتهم بكل نزاهة واحتراف في مختلف المناطق .كما أن الضابط المذكور أدى دورا مهما في التنسيق مع اليونيفيل وكشف ملابسات الحادثة، ويأتي ذلك ضمن إطار التنسيق الوثيق والمتواصل بين الجيش واليونيفيل.في المقابل، يمعن العدو في اعتداءاته وانتهاكاته اليومية للسيادة الوطنية، ويستمر في احتلال أراض لبنانية، ونشر الأكاذيب، مثبتا أكثر من أي وقت مضى إصراره على زعزعة الاستقرار الداخلي للبنان".