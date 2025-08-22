Advertisement

لبنان

الجيش ينفي المزاعم الإسرائيلية بشأن "الجندي الإيرلندي": الضباط يؤدّون واجبهم بكل نزاهة

Lebanon 24
22-08-2025 | 13:01
Doc-P-1407879-638914897385852916.jpg
Doc-P-1407879-638914897385852916.jpg photos 0
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "أورد أحد الحسابات المعادية على مواقع التواصل الاجتماعي مزاعم حول قيام ضابط من الجيش بالتغطية على المتورطين في قتل عنصر من قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل في كانون الأول ٢٠٢٢.
إن قيادة الجيش تنفي هذه المزاعم، وتؤكد أن ضباط المؤسسة العسكرية يؤدون واجبهم الوطني وينفذون مهماتهم بكل نزاهة واحتراف في مختلف المناطق اللبنانية.

كما أن الضابط المذكور أدى دورا مهما في التنسيق مع اليونيفيل وكشف ملابسات الحادثة، ويأتي ذلك ضمن إطار التنسيق الوثيق والمتواصل بين الجيش واليونيفيل.

في المقابل، يمعن العدو الإسرائيلي في اعتداءاته وانتهاكاته اليومية للسيادة الوطنية، ويستمر في احتلال أراض لبنانية، ونشر الأكاذيب، مثبتا أكثر من أي وقت مضى إصراره على زعزعة الاستقرار الداخلي للبنان".
