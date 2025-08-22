Advertisement

لبنان

في المطار.. أجانب حاولوا تهريب مخدرات إلى دولة خليجية

Lebanon 24
22-08-2025 | 13:18
A-
A+
Doc-P-1407881-638914908265664600.png
Doc-P-1407881-638914908265664600.png photos 0
ضبطت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في مطار رفيق الحريري الدوليبيروت حوالى ٢٠ كلغ من حبوب الكبتاغون كانت في حوزة 4 أتراك كانوا متوجهين إلى الكويت. (الوكالة الوطنية للإعلام)
16:55 | 2025-08-22
16:20 | 2025-08-22
16:14 | 2025-08-22
16:01 | 2025-08-22
15:26 | 2025-08-22
15:22 | 2025-08-22
