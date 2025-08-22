27
o
بيروت
29
o
طرابلس
24
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
13
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد نيل البطولة.. آدم وأمير السن يُكرّمان
Lebanon 24
22-08-2025
|
13:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل النائب الدكتور
عبد الرحمن
البزري البطلين الشقيقين آدم وأمير السن، بعد مشاركتهما المشرّفة في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة MMA التي نظمها
الاتحاد الدولي
في مدينة
العين
–
الإمارات العربية المتحدة
، بمشاركة أكثر من ألف لاعب من مختلف دول العالم.
Advertisement
رافق البطلين مدربهما البطل الدولي محمد
الغربي
، ومدير الأكاديمية أحمد السن، والد اللاعبَين، إلى جانب أمين الصندوق ورئيس محافظة الجنوب في الاتحاد اللبناني للمواي تاي كريم
الزين
.
حقق آدم السن المركز الثالث والميدالية البرونزية في فئة 10-11 سنة وزن 30 كلغ، متفوقًا على 21 لاعبًا، بينما حلّ شقيقه أمير في المركز الخامس في فئة الوزن 27 كلغ ضمن المجموعة العمرية نفسها التي ضمّت 24 لاعبًا.
وأعرب البزري عن اعتزازه بـ"هذا الإنجاز الذي يرفع اسم
لبنان
وصيدا عاليًا في المحافل الدولية"، مشيدًا بجهود الشقيقين والمدرب الغربي، مؤكداً أهمية دعم الأبطال الشباب لأنهم يمثلون مستقبل الوطن وأمله في مختلف الميادين.
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
حمادة رعى حفل تكريم الفرق المشاركة في "بطولة الروبوت العاشرة" في الهرمل
Lebanon 24
حمادة رعى حفل تكريم الفرق المشاركة في "بطولة الروبوت العاشرة" في الهرمل
23/08/2025 05:03:21
23/08/2025 05:03:21
Lebanon 24
Lebanon 24
8 تمارين يومية لتقوية العقل بعد الأربعين
Lebanon 24
8 تمارين يومية لتقوية العقل بعد الأربعين
23/08/2025 05:03:21
23/08/2025 05:03:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"شات جي بي تي" يحصد لقب البطولة في هذه اللعبة الافتراضية!
Lebanon 24
"شات جي بي تي" يحصد لقب البطولة في هذه اللعبة الافتراضية!
23/08/2025 05:03:21
23/08/2025 05:03:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"تجمّع أبناء شرتون" يحيي ذكرى زياد الرحباني ويكرّم رواد الدوبلاج والمسرح
Lebanon 24
"تجمّع أبناء شرتون" يحيي ذكرى زياد الرحباني ويكرّم رواد الدوبلاج والمسرح
23/08/2025 05:03:21
23/08/2025 05:03:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
رياضة
متفرقات
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الجمعة
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الجمعة
16:55 | 2025-08-22
22/08/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مطر: مجاعة غزة تؤكد حرب الإبادة الإسرائيلية
Lebanon 24
مطر: مجاعة غزة تؤكد حرب الإبادة الإسرائيلية
16:20 | 2025-08-22
22/08/2025 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اليونيفيل تنفي علمها بتقرير الجيش الإسرائيلي بشأن حادثة العاقبية
Lebanon 24
اليونيفيل تنفي علمها بتقرير الجيش الإسرائيلي بشأن حادثة العاقبية
16:14 | 2025-08-22
22/08/2025 04:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "طوابع لبنان".. أزمة جديدة؟
Lebanon 24
بالفيديو: "طوابع لبنان".. أزمة جديدة؟
16:01 | 2025-08-22
22/08/2025 04:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بهدف دعم المزارعين.. اتفاق تعاون بين وزارة الزراعة و SEAL
Lebanon 24
بهدف دعم المزارعين.. اتفاق تعاون بين وزارة الزراعة و SEAL
15:26 | 2025-08-22
22/08/2025 03:26:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مدير في "بنك ميد" يسرق 5 مليون دولار وترك ريا الحسن بسند إقامة
Lebanon 24
مدير في "بنك ميد" يسرق 5 مليون دولار وترك ريا الحسن بسند إقامة
23:07 | 2025-08-21
21/08/2025 11:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقِلَ إلى بيروت... توقيف نائب رئيس بلديّة داخل منزله
Lebanon 24
نُقِلَ إلى بيروت... توقيف نائب رئيس بلديّة داخل منزله
09:08 | 2025-08-22
22/08/2025 09:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن أقساط المدارس الخاصة لأولاد العسكريين.. هذا ما قرّره وزير الدفاع
Lebanon 24
عن أقساط المدارس الخاصة لأولاد العسكريين.. هذا ما قرّره وزير الدفاع
11:11 | 2025-08-22
22/08/2025 11:11:11
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة إبنه... هكذا فارق ابٌ الحياة صباح اليوم
Lebanon 24
كان برفقة إبنه... هكذا فارق ابٌ الحياة صباح اليوم
06:16 | 2025-08-22
22/08/2025 06:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار على شبان... وإصابة "حسن عشيرة"
Lebanon 24
إطلاق نار على شبان... وإصابة "حسن عشيرة"
08:54 | 2025-08-22
22/08/2025 08:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:55 | 2025-08-22
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الجمعة
16:20 | 2025-08-22
مطر: مجاعة غزة تؤكد حرب الإبادة الإسرائيلية
16:14 | 2025-08-22
اليونيفيل تنفي علمها بتقرير الجيش الإسرائيلي بشأن حادثة العاقبية
16:01 | 2025-08-22
بالفيديو: "طوابع لبنان".. أزمة جديدة؟
15:26 | 2025-08-22
بهدف دعم المزارعين.. اتفاق تعاون بين وزارة الزراعة و SEAL
15:22 | 2025-08-22
بلدية صيدا توضح خلفيات إخبارها: لم ندّعِ على أي صحافي
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
23/08/2025 05:03:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
23/08/2025 05:03:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
23/08/2025 05:03:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24