بعد نيل البطولة.. آدم وأمير السن يُكرّمان

Advertisement

استقبل النائب الدكتور البزري البطلين الشقيقين آدم وأمير السن، بعد مشاركتهما المشرّفة في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة MMA التي نظمها في مدينة – ، بمشاركة أكثر من ألف لاعب من مختلف دول العالم.رافق البطلين مدربهما البطل الدولي محمد ، ومدير الأكاديمية أحمد السن، والد اللاعبَين، إلى جانب أمين الصندوق ورئيس محافظة الجنوب في الاتحاد اللبناني للمواي تاي كريم .حقق آدم السن المركز الثالث والميدالية البرونزية في فئة 10-11 سنة وزن 30 كلغ، متفوقًا على 21 لاعبًا، بينما حلّ شقيقه أمير في المركز الخامس في فئة الوزن 27 كلغ ضمن المجموعة العمرية نفسها التي ضمّت 24 لاعبًا.وأعرب البزري عن اعتزازه بـ"هذا الإنجاز الذي يرفع اسم وصيدا عاليًا في المحافل الدولية"، مشيدًا بجهود الشقيقين والمدرب الغربي، مؤكداً أهمية دعم الأبطال الشباب لأنهم يمثلون مستقبل الوطن وأمله في مختلف الميادين.