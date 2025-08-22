الجيش.. تمارين تدريبية ورمايات بالذخيرة الحية في هذا الحقل

Advertisement

صدر عن البيان الآتي: "ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 23، 26 و29 / 8 / 2025 اعتبارًا من الساعة 8 مساء ولغاية الساعة 12 مساء من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب تم رطيبة - العاقورة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة واستخدام المتفجرات".