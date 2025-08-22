Advertisement

لبنان

الجيش.. تمارين تدريبية ورمايات بالذخيرة الحية في هذا الحقل

Lebanon 24
22-08-2025 | 14:10
A-
A+
Doc-P-1407900-638914940612191006.png
Doc-P-1407900-638914940612191006.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 23، 26 و29 / 8 / 2025 اعتبارًا من الساعة 8 مساء ولغاية الساعة 12 مساء من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب تم رطيبة - العاقورة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة واستخدام المتفجرات".
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
الجيش يعلن عن تمارين تدريبية في مجمع الحريري – كفرفالوس اليوم
lebanon 24
23/08/2025 05:03:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: تمارين تدريبية في مناطق مختلفة
lebanon 24
23/08/2025 05:03:43 Lebanon 24 Lebanon 24
في تدريبات بالذخيرة الحية.. تايوان تنشر صواريخ "هيمارس" الأميركية
lebanon 24
23/08/2025 05:03:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: رماية جوية في حقل العاقورة- جبيل
lebanon 24
23/08/2025 05:03:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-22
16:20 | 2025-08-22
16:14 | 2025-08-22
16:01 | 2025-08-22
15:26 | 2025-08-22
15:22 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24