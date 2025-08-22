Advertisement

لبنان

بلدية صيدا توضح خلفيات إخبارها: لم ندّعِ على أي صحافي

Lebanon 24
22-08-2025 | 15:22
A-
A+
Doc-P-1407921-638914983306738513.png
Doc-P-1407921-638914983306738513.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ردّت بلدية صيدا في بيان، على تصريح نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، الذي تمنّى فيه على البلدية العودة إلى قانون المطبوعات وأحكامه، وعدم اللجوء إلى أصول المحاكمات الجزائية.
Advertisement

وجاء في البيان: "إن بلدية صيدا كانت على الدوام على علاقة ممتازة مع الإعلاميين والصحافيين، وهي تثمن وتقدّر دورهم، ولم تعمد يوماً إلى الادعاء على أي صحافي أو إعلامي، بل تعتبر الصحافة والإعلام مكملاً ومتمماً وموجهاً لعمل البلدية على كافة الصعد".

وأوضح البيان أن البلدية، على إثر اطلاعها على مقال بعنوان (أحداث السويداء تتمظهر في مسلخ صيدا) يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنشور على موقع Alpost، ومن شأنه إثارة النعرات الطائفية والمذهبية بين أبناء الوطن الواحد، تقدّمت بإخبار لدى النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب ضد مجهول، "كوننا لا نعرف هوية كاتب المقال إن كان صحافياً أو غير صحافي، وماهية الموقع الإلكتروني، ما إذا كان يعتبر صحيفة أو مطبوعة أو وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضافت: "إن البلدية لم تقم بالادعاء على أي شخص بعينه، وأن مجهولية كاتب المقال والموقع المنشور به دفعت البلدية إلى التقدّم بالإخبار وفق الأطر القانونية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية لدى النيابة العامة، التي تبقى وفق هذا القانون ووفق قانون المطبوعات الجهة صاحبة الصلاحية لتحديد ماهية الجرم، وما إذا كان ناشئاً عن عمل صحافي أم لا، وبالتالي فهي التي تحدد الجهة القضائية صاحبة الصلاحية للنظر في الموضوع سواء القضاء العادي أو محكمة المطبوعات".

وتابع البيان: "من الواضح أن تصريح نقيب المحررين (الذي نكنّ له كل الاحترام) جاء على عجالة من دون العودة إلى المقال المشكو منه والاطلاع على مضمونه واستهدافاته الواردة فيه، والتي من شأنها المس بالسلم الأهلي وإثارة النعرات المذهبية، بخاصة وأن مضمون المقال يلمّح ويشير إلى أن (قرار سعادة محافظ الجنوب بإقفال مسلخ صيدا هو ردّ على منع البلدية بسطات التين والصبّار التي يشغلها أبناء حاصبيا في صيدا)".

وختم البيان بالتأكيد على أن "البلدية على استعداد دائم للتعاون بكل موضوعية وانفتاح مع أي ملاحظة منطقية في هذا الشأن".
 
(الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: الصحافيون في غزة يخاطرون بحياتهم لنقل أخبار من الخطوط الأمامية
lebanon 24
23/08/2025 05:04:24 Lebanon 24 Lebanon 24
عقب حصول حالات غرق في المسبح الشعبي.. هذا ما أوضحته بلدية صيدا
lebanon 24
23/08/2025 05:04:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الحديث عن التعرض لصحافية في السراي.. بيان لمكتب سلام يوضح ما حصل
lebanon 24
23/08/2025 05:04:24 Lebanon 24 Lebanon 24
إلى سالكي طريق صيدا.. إليكم هذا الخبر
lebanon 24
23/08/2025 05:04:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-22
16:20 | 2025-08-22
16:14 | 2025-08-22
16:01 | 2025-08-22
15:26 | 2025-08-22
15:01 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24