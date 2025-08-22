Advertisement

لبنان

بهدف دعم المزارعين.. اتفاق تعاون بين وزارة الزراعة و SEAL

Lebanon 24
22-08-2025 | 15:26
A-
A+
Doc-P-1407922-638914985839637676.png
Doc-P-1407922-638914985839637676.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقّعت وزارة الزراعة اللبنانية اتفاق تعاون مع مؤسسة SEAL (Social and Economic Action for Lebanon)، وهي منظمة أميركية – لبنانية غير حكومية وغير ربحية تأسست عام 1997 في نيويورك بدعم من لبنانيين مغتربين، وتهدف إلى دعم المجتمعات الزراعية والريفية في لبنان.
Advertisement

وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الابتكار الزراعي وتحسين الإنتاجية، وفي سياق الجهود لتطوير مهارات المزارعين وتزويدهم بأدوات وتقنيات حديثة في الزراعة المستدامة، بما ينعكس على تحسين جودة الإنتاج وزيادة المردود الاقتصادي.

ويتضمن الاتفاق تنفيذ برنامج تدريبي متخصّص يستهدف المزارعين اللبنانيين في مجال تقليم الأشجار المثمرة وفق أحدث المعايير والتقنيات الزراعية، ما يساهم في تحسين إنتاجية الأشجار وجودة الثمار، إضافةً إلى تعزيز صحة الأشجار على المدى الطويل.

كما سيتم تأمين 3,300 مقص ومنشار كهربائي يعمل على البطارية للمزارعين المسجّلين في السجل الزراعي الرسمي، وهو دعم عملي يمكّنهم من تطبيق التقنيات الحديثة بسهولة وكفاية، ويقلّل من الجهد البدني والتكاليف التشغيلية.

وأكد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني خلال توقيع الاتفاق، أن هذه المبادرة "تأتي ضمن رؤية الوزارة لتمكين المزارع اللبناني بالمعرفة والتقنيات اللازمة لمواجهة التحديات وتحقيق إنتاج زراعي عالي الجودة يتماشى مع المعايير العالمية". وأضاف: "الشراكات مع المنظمات الدولية غير الحكومية تشكّل رافعة أساسية لدعم القطاع الزراعي، وبخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة".

من جهتها، شدّدت مؤسسة SEAL على "التزامها مواصلة دعم المبادرات التنموية التي تعزز استدامة الزراعة في لبنان"، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى "تحقيق أثر مباشر على حياة المزارعين من خلال الدمج بين التدريب العملي وتوفير الأدوات الحديثة".

وأشارت المؤسسة إلى أن أهمية الاتفاق لا تقتصر على تقديم التجهيزات، بل تمتد إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى المزارعين بطرق الزراعة الحديثة، ما يسهم في تقليل الإهدار وتحسين كفاية الإنتاج، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
الراعي بحث مع وزير الزراعة في الديمان سبل دعم المزارعين وتطوير الإنتاج
lebanon 24
23/08/2025 05:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
إتفاقية تعاون بين وزارة الدفاع و" LAU" في ملف الالغام
lebanon 24
23/08/2025 05:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء نقابي في مصلحة زراعة بعلبك الهرمل لمتابعة شؤون المزارعين
lebanon 24
23/08/2025 05:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الزراعة استقبل وزير الدفاع وبحثا في دعم الإنتاج الوطني
lebanon 24
23/08/2025 05:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-22
16:20 | 2025-08-22
16:14 | 2025-08-22
16:01 | 2025-08-22
15:22 | 2025-08-22
15:01 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24