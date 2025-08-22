بهدف دعم المزارعين.. اتفاق تعاون بين وزارة الزراعة و SEAL

Advertisement

وقّعت اتفاق تعاون مع مؤسسة SEAL (Social and Economic Action for Lebanon)، وهي منظمة أميركية – لبنانية غير حكومية وغير ربحية تأسست عام 1997 في بدعم من لبنانيين مغتربين، وتهدف إلى دعم المجتمعات الزراعية والريفية في .وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الابتكار الزراعي وتحسين الإنتاجية، وفي سياق الجهود لتطوير مهارات المزارعين وتزويدهم بأدوات وتقنيات حديثة في الزراعة المستدامة، بما ينعكس على تحسين جودة الإنتاج وزيادة المردود الاقتصادي.ويتضمن الاتفاق تنفيذ برنامج تدريبي متخصّص يستهدف المزارعين اللبنانيين في مجال تقليم الأشجار المثمرة وفق أحدث المعايير والتقنيات الزراعية، ما يساهم في تحسين إنتاجية الأشجار وجودة الثمار، إضافةً إلى تعزيز صحة الأشجار على المدى .كما سيتم تأمين 3,300 مقص ومنشار كهربائي يعمل على البطارية للمزارعين المسجّلين في السجل الزراعي الرسمي، وهو دعم عملي يمكّنهم من تطبيق التقنيات الحديثة بسهولة وكفاية، ويقلّل من الجهد البدني والتكاليف التشغيلية.وأكد الدكتور نزار هاني خلال توقيع الاتفاق، أن هذه المبادرة "تأتي ضمن رؤية الوزارة لتمكين المزارع اللبناني بالمعرفة والتقنيات اللازمة لمواجهة التحديات وتحقيق إنتاج زراعي عالي الجودة يتماشى مع المعايير العالمية". وأضاف: "الشراكات مع المنظمات الدولية غير الحكومية تشكّل رافعة أساسية لدعم القطاع الزراعي، وبخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة".من جهتها، شدّدت مؤسسة SEAL على "التزامها مواصلة دعم المبادرات التنموية التي تعزز استدامة الزراعة في لبنان"، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى "تحقيق أثر مباشر على حياة المزارعين من خلال الدمج بين التدريب العملي وتوفير الأدوات الحديثة".وأشارت المؤسسة إلى أن أهمية الاتفاق لا تقتصر على تقديم التجهيزات، بل تمتد إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى المزارعين بطرق الزراعة الحديثة، ما يسهم في تقليل الإهدار وتحسين كفاية الإنتاج، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي الوطني.