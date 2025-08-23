Advertisement

لبنان

خطر فعلي من "الشرق"!

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
23-08-2025 | 01:30
تتحدث مصادر مطلعة عن مقاربة جديدة يعتمدها "حزب الله" في ما يتعلق بجبهة شرق لبنان، حيث ينظر إليها باعتبارها تهديدًا فعليًا قد يتطور في أي لحظة.
وتشير المعلومات إلى أن الحزب يتعامل مع المناطق الحدودية هناك كخط اشتباك مفترض، ما دفعه إلى تعزيز حضوره الميداني وتوزيع قواته وقدراته العسكرية وفق هذا التصور. الهدف من هذه الخطوات هو إبقاء الجبهة تحت المراقبة المباشرة، ومنع أي خرق محتمل يمكن أن يشكل ثغرة في أمنه الاستراتيجي. هذا الواقع يعكس حجم التوتر القائم، وسط توقعات بأن تبقى المنطقة تحت رصد شديد في المرحلة المقبلة.
 
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

"خاص لبنان24"

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
