لبنان
منتدى بيروت عرض مع وزير الاقتصاد سبل تعزيز النهوض الاقتصادي للعاصمة
Lebanon 24
23-08-2025
|
02:53
A-
A+
زار وفد من منتدى أمناء
بيروت
برئاسة فادي
غلاييني
،
وزير الاقتصاد
والتجارة
عامر البساط
في مكتبه بالوزارة، في إطار مساعيه لتعزيز التواصل مع
الجهات الرسمية
ودعم النهوض بالعاصمة
اللبنانية
اقتصاديًا. وتم البحث في سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمنتدى لما فيه مصلحة بيروت وأهلها.
وعرض الوفد للوزير فكرة تحضير مؤتمر اقتصادي ذي طابع اقليمي فضلا عن التحديات التي تواجه العاصمة على الصعيدين التجاري والمعيشي، مؤكدين ضرورة تنشيط
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
، وطرح مبادرات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بيروت.
من جهته
، رحّب الوزير البساط بالوفد وأثنى على دور المنتدى كمكوّن فاعل في المجتمع البيروتي، مشددًا على أهمية التشاور مع المبادرات التي تعكس تطلعات الوطن وهموم الناس وتسعى لإيجاد حلول واقعية ومستدامة.
واشار رئيس المنتدى فادي غلاييني إلى ضرورة وضع خطة شاملة لدعم
الاقتصاد الوطني
، مع إيلاء العاصمة اهتمامًا خاصًا نظرًا لما تمثله من ثقل اقتصادي وحضاري، داعيًا إلى التعاون الدائم وتقديم الأفكار والمقترحات التي تخدم بيروت وسائر المناطق اللبنانية.
واتفق على متابعة المواضيع في لقاءات اخرى بشأن المؤتمر المقترح، وبالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجانبين، وتنظيم ورش عمل مستقبلية تطرح حلولًا عملية للنهوض بالوضع الاقتصادي في العاصمة.
