منتدى بيروت عرض مع وزير الاقتصاد سبل تعزيز النهوض الاقتصادي للعاصمة

زار وفد من منتدى أمناء برئاسة فادي ، والتجارة في مكتبه بالوزارة، في إطار مساعيه لتعزيز التواصل مع ودعم النهوض بالعاصمة اقتصاديًا. وتم البحث في سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمنتدى لما فيه مصلحة بيروت وأهلها.وعرض الوفد للوزير فكرة تحضير مؤتمر اقتصادي ذي طابع اقليمي فضلا عن التحديات التي تواجه العاصمة على الصعيدين التجاري والمعيشي، مؤكدين ضرورة تنشيط ، وطرح مبادرات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بيروت.، رحّب الوزير البساط بالوفد وأثنى على دور المنتدى كمكوّن فاعل في المجتمع البيروتي، مشددًا على أهمية التشاور مع المبادرات التي تعكس تطلعات الوطن وهموم الناس وتسعى لإيجاد حلول واقعية ومستدامة.واشار رئيس المنتدى فادي غلاييني إلى ضرورة وضع خطة شاملة لدعم ، مع إيلاء العاصمة اهتمامًا خاصًا نظرًا لما تمثله من ثقل اقتصادي وحضاري، داعيًا إلى التعاون الدائم وتقديم الأفكار والمقترحات التي تخدم بيروت وسائر المناطق اللبنانية.واتفق على متابعة المواضيع في لقاءات اخرى بشأن المؤتمر المقترح، وبالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجانبين، وتنظيم ورش عمل مستقبلية تطرح حلولًا عملية للنهوض بالوضع الاقتصادي في العاصمة.