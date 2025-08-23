30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
33
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
16
o
بشري
32
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هذا ما حصل في بلدة تفاحتا الجنوبية
Lebanon 24
23-08-2025
|
03:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد تردد أنباء عن حصول غارة من مسيّرة استهدفت بلدة
تفاحتا
الجنوبية، أفادت مندوبة "
لبنان 24
" ان لا صحة للخبر بل ما حصل هو انفجار خزان بنزين داخل البلدة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إنفجار في بلدة حاروف الجنوبية.. ما الذي حصل؟
Lebanon 24
إنفجار في بلدة حاروف الجنوبية.. ما الذي حصل؟
23/08/2025 13:06:59
23/08/2025 13:06:59
Lebanon 24
Lebanon 24
في بلدة يارون الجنوبية.. هذا ما جرى
Lebanon 24
في بلدة يارون الجنوبية.. هذا ما جرى
23/08/2025 13:06:59
23/08/2025 13:06:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مساءً... هذا ما رُصِد في سماء بلدة جبشيت وعدد من البلدات الجنوبية
Lebanon 24
مساءً... هذا ما رُصِد في سماء بلدة جبشيت وعدد من البلدات الجنوبية
23/08/2025 13:06:59
23/08/2025 13:06:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب امرأة.. هبوط اضطراري لطائرة هذا ما حصل
Lebanon 24
بسبب امرأة.. هبوط اضطراري لطائرة هذا ما حصل
23/08/2025 13:06:59
23/08/2025 13:06:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بيان لقوى الأمن.. هذا ما سيشهده طريق المتن السريع غداً
Lebanon 24
بيان لقوى الأمن.. هذا ما سيشهده طريق المتن السريع غداً
05:59 | 2025-08-23
23/08/2025 05:59:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعقلين تستضيف الطاولة المستديرة لمشروع RESOLVE
Lebanon 24
بعقلين تستضيف الطاولة المستديرة لمشروع RESOLVE
05:47 | 2025-08-23
23/08/2025 05:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
شري: حزب الله حريص جدًّا على استقرار البلد ووحدته
Lebanon 24
شري: حزب الله حريص جدًّا على استقرار البلد ووحدته
05:41 | 2025-08-23
23/08/2025 05:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع يتسبّب بوفاة شخصين
Lebanon 24
حادث سير مروّع يتسبّب بوفاة شخصين
05:28 | 2025-08-23
23/08/2025 05:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط طائرة "درون" إسرائيليّة في بنت جبيل (صورة)
Lebanon 24
سقوط طائرة "درون" إسرائيليّة في بنت جبيل (صورة)
05:26 | 2025-08-23
23/08/2025 05:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما رقصت وعانقت الفنان سيف نبيل أمامه.. هذا ما قام به زوج سيرين عبد النور (فيديو)
Lebanon 24
بعدما رقصت وعانقت الفنان سيف نبيل أمامه.. هذا ما قام به زوج سيرين عبد النور (فيديو)
00:34 | 2025-08-23
23/08/2025 12:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقِلَ إلى بيروت... توقيف نائب رئيس بلديّة داخل منزله
Lebanon 24
نُقِلَ إلى بيروت... توقيف نائب رئيس بلديّة داخل منزله
09:08 | 2025-08-22
22/08/2025 09:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن أقساط المدارس الخاصة لأولاد العسكريين.. هذا ما قرّره وزير الدفاع
Lebanon 24
عن أقساط المدارس الخاصة لأولاد العسكريين.. هذا ما قرّره وزير الدفاع
11:11 | 2025-08-22
22/08/2025 11:11:11
Lebanon 24
Lebanon 24
خطر يهدّد لبنان.. ماذا قال تقريرٌ أميركي جديد؟
Lebanon 24
خطر يهدّد لبنان.. ماذا قال تقريرٌ أميركي جديد؟
14:00 | 2025-08-22
22/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة إبنه... هكذا فارق ابٌ الحياة صباح اليوم
Lebanon 24
كان برفقة إبنه... هكذا فارق ابٌ الحياة صباح اليوم
06:16 | 2025-08-22
22/08/2025 06:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:59 | 2025-08-23
بيان لقوى الأمن.. هذا ما سيشهده طريق المتن السريع غداً
05:47 | 2025-08-23
بعقلين تستضيف الطاولة المستديرة لمشروع RESOLVE
05:41 | 2025-08-23
شري: حزب الله حريص جدًّا على استقرار البلد ووحدته
05:28 | 2025-08-23
حادث سير مروّع يتسبّب بوفاة شخصين
05:26 | 2025-08-23
سقوط طائرة "درون" إسرائيليّة في بنت جبيل (صورة)
05:16 | 2025-08-23
حريق في جرود الهرمل
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
23/08/2025 13:06:59
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
23/08/2025 13:06:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
23/08/2025 13:06:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24