لبنان

هذا ما حصل في بلدة تفاحتا الجنوبية

Lebanon 24
23-08-2025 | 03:13
بعد تردد أنباء عن حصول غارة من مسيّرة استهدفت بلدة تفاحتا الجنوبية، أفادت مندوبة "لبنان 24" ان لا صحة للخبر بل ما حصل هو انفجار خزان بنزين داخل البلدة. 
