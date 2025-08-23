Advertisement

لبنان

حادث سير مروّع يتسبّب بوفاة شخصين

Lebanon 24
23-08-2025 | 05:28
وقع  حادث سير مروّع، على الطريق العام في بلدة الدبية الشوفية، ادى الى سقوط قتيلين، واصابة عدد من الأشخاص.
وعلى الفور حضرت القوى الأمنية وباشرت تحقيقاتها.
 
